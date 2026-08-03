ПВО обезвредила 163 из 181 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 3 августа российские захватчики атаковали Украину 181 ударным БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Пуски БПЛА зафиксированы со следующих направлений:

Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Шаталово – РФ;

Донецк – ВОТ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 163 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2.

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