ППО знешкодила 163 із 181 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 3 серпня російські загарбники атакували Україну 181 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Пуски БпЛА зафіксовані з напрямків:

Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Шаталово – РФ;

Донецьк -ТОТ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 163 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2.

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