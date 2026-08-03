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До 30 баллистических ракет одновременно: РФ изменила тактику ударов по Киеву и готовит обстрелы на осень, - СМИ

РФ изменила тактику ударов по Киеву и готовится к осенней эскалации
Фото: соцмережі

Российские оккупационные войска изменили тактику воздушных атак на Киев и, вероятно, существенно усилят удары в преддверии осенне-зимнего периода.

Об этом сообщают источники РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Враг все чаще осуществляет одновременные запуски до 30 баллистических ракет. Рассчитывается на то, что украинская система противовоздушной обороны не сможет одновременно перехватить такое количество высокоскоростных целей из-за ограниченного боекомплекта.

Ожидается, что с наступлением осени оккупанты будут сочетать баллистические ракеты с крылатыми ракетами и массированными волнами ударных дронов типа "Shahed".

По имеющимся данным, РФ ежемесячно производит около 66 баллистических ракет для комплекса "Искандер-М" и примерно 10 гиперзвуковых ракет "Циркон". Именно эти типы вооружений в настоящее время являются основными при нанесении ударов по столице.

В июле противник применил против Украины больше баллистических ракет, чем способен изготовить за один месяц, что свидетельствует о привлечении ранее накопленных резервов.

Кремль активно наращивает производство новых реактивных беспилотников, что также является признаком подготовки к более интенсивным воздушным операциям.

Эксперты отмечают, что смена тактики в пользу баллистического вооружения и дронов направлена на истощение средств ПВО союзников и разрушение критической инфраструктуры перед началом отопительного сезона.

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Топ комментарии
+7
Якихось 30 ракет ******, проти 3.000 ракет фламінго від штілєрмана-зеленського-стефанчуків та їх «схематозів» за гроші Західних Партнерів!?!
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03.08.2026 11:45 Ответить
+6
Тюююю, налякали ...
Ось Володимир Олександрович, як виступлять з промовою, та як розкажуть, скільки до кінця року ми виготовимо всіляких "Фламінгів", "Паляниць", "Виріїв", "Довгих і коротких Нептунів", "Вільх", Сокіл-2", "Громів" і тому подібне, так тим московитам зразу очі рогом полізуть. І знають на майбутнє! Так їм і треба!
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03.08.2026 11:36 Ответить
+5
А це означає, що ці 30 ударів, які ми не зможемо збити. Вони припадуть на об'єкти енергетики, газорозподільчі об'єкти і водопостачання. І про це ми відкрито заговорили на 5-му році повномасшабного вторгенення, бо факти прилетів вже неможливо приховати. А влада як і раніше, б'є по мізках громадян обіцянками і відволіканням на якісь брехливі репортажі своїх ботів про опозицію, чи роздування ненависті до ляхів, болгар та інших.
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03.08.2026 11:41 Ответить

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