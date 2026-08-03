До 30 баллистических ракет одновременно: РФ изменила тактику ударов по Киеву и готовит обстрелы на осень, - СМИ
Российские оккупационные войска изменили тактику воздушных атак на Киев и, вероятно, существенно усилят удары в преддверии осенне-зимнего периода.
Об этом сообщают источники РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
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Враг все чаще осуществляет одновременные запуски до 30 баллистических ракет. Рассчитывается на то, что украинская система противовоздушной обороны не сможет одновременно перехватить такое количество высокоскоростных целей из-за ограниченного боекомплекта.
Ожидается, что с наступлением осени оккупанты будут сочетать баллистические ракеты с крылатыми ракетами и массированными волнами ударных дронов типа "Shahed".
По имеющимся данным, РФ ежемесячно производит около 66 баллистических ракет для комплекса "Искандер-М" и примерно 10 гиперзвуковых ракет "Циркон". Именно эти типы вооружений в настоящее время являются основными при нанесении ударов по столице.
В июле противник применил против Украины больше баллистических ракет, чем способен изготовить за один месяц, что свидетельствует о привлечении ранее накопленных резервов.
Кремль активно наращивает производство новых реактивных беспилотников, что также является признаком подготовки к более интенсивным воздушным операциям.
Эксперты отмечают, что смена тактики в пользу баллистического вооружения и дронов направлена на истощение средств ПВО союзников и разрушение критической инфраструктуры перед началом отопительного сезона.
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Ось Володимир Олександрович, як виступлять з промовою, та як розкажуть, скільки до кінця року ми виготовимо всіляких "Фламінгів", "Паляниць", "Виріїв", "Довгих і коротких Нептунів", "Вільх", Сокіл-2", "Громів" і тому подібне, так тим московитам зразу очі рогом полізуть. І знають на майбутнє! Так їм і треба!