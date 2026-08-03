До 30 баллистических ракет одновременно: РФ изменила тактику ударов по Киеву и готовит обстрелы на осень, - СМИ

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Российские оккупационные войска изменили тактику воздушных атак на Киев и, вероятно, существенно усилят удары в преддверии осенне-зимнего периода.

Об этом сообщают источники РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

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Враг все чаще осуществляет одновременные запуски до 30 баллистических ракет. Рассчитывается на то, что украинская система противовоздушной обороны не сможет одновременно перехватить такое количество высокоскоростных целей из-за ограниченного боекомплекта.

Ожидается, что с наступлением осени оккупанты будут сочетать баллистические ракеты с крылатыми ракетами и массированными волнами ударных дронов типа "Shahed".

По имеющимся данным, РФ ежемесячно производит около 66 баллистических ракет для комплекса "Искандер-М" и примерно 10 гиперзвуковых ракет "Циркон". Именно эти типы вооружений в настоящее время являются основными при нанесении ударов по столице.

В июле противник применил против Украины больше баллистических ракет, чем способен изготовить за один месяц, что свидетельствует о привлечении ранее накопленных резервов.

Кремль активно наращивает производство новых реактивных беспилотников, что также является признаком подготовки к более интенсивным воздушным операциям.

Эксперты отмечают, что смена тактики в пользу баллистического вооружения и дронов направлена на истощение средств ПВО союзников и разрушение критической инфраструктуры перед началом отопительного сезона.

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