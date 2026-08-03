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До 30 балістичних ракет одночасно: РФ змінила тактику ударів по Києву та готує обстріли на осінь, - ЗМІ

РФ змінила тактику ударів по Києву та готується до осінньої ескалації
Фото: соцмережі

Російські окупаційні війська змінили тактику повітряних атак на Київ і, ймовірно, суттєво посилять удари напередодні осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ворог усе частіше практикує одночасні пуски до 30 балістичних ракет. Розрахунок робиться на те, що українська система протиповітряної оборони не зможе одночасно перехопити таку кількість високошвидкісних цілей через обмежений боєкомплект.

Очікується, що з настанням осені окупанти поєднуватимуть балістику з крилатими ракетами та масованими хвилями ударних дронів типу "Shahed".

За наявними даними, РФ щомісяця виготовляє близько 66 балістичних ракет до комплексу "Іскандер-М" та приблизно 10 гіперзвукових ракет "Циркон". Саме ці типи озброєнь наразі є основними під час ударів по столиці.

У липні ворог застосував по Україні більше балістичних ракет, ніж спроможний виготовити за один місяць, що свідчить про залучення раніше накопичених резервів.

Кремль активно масштабує випуск нових реактивних безпілотників, що також є маркером підготовки до інтенсивніших повітряних кампаній.

Експерти зазначають, що зміна тактики на користь балістичного озброєння та дронів спрямована на виснаження засобів ППО союзників і руйнування критичної інфраструктури перед початком опалювального сезону.

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Автор: 

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Топ коментарі
+7
Якихось 30 ракет ******, проти 3.000 ракет фламінго від штілєрмана-зеленського-стефанчуків та їх «схематозів» за гроші Західних Партнерів!?!
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03.08.2026 11:45 Відповісти
+6
Тюююю, налякали ...
Ось Володимир Олександрович, як виступлять з промовою, та як розкажуть, скільки до кінця року ми виготовимо всіляких "Фламінгів", "Паляниць", "Виріїв", "Довгих і коротких Нептунів", "Вільх", Сокіл-2", "Громів" і тому подібне, так тим московитам зразу очі рогом полізуть. І знають на майбутнє! Так їм і треба!
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03.08.2026 11:36 Відповісти
+5
А це означає, що ці 30 ударів, які ми не зможемо збити. Вони припадуть на об'єкти енергетики, газорозподільчі об'єкти і водопостачання. І про це ми відкрито заговорили на 5-му році повномасшабного вторгенення, бо факти прилетів вже неможливо приховати. А влада як і раніше, б'є по мізках громадян обіцянками і відволіканням на якісь брехливі репортажі своїх ботів про опозицію, чи роздування ненависті до ляхів, болгар та інших.
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03.08.2026 11:41 Відповісти

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