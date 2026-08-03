До 30 балістичних ракет одночасно: РФ змінила тактику ударів по Києву та готує обстріли на осінь, - ЗМІ

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Російські окупаційні війська змінили тактику повітряних атак на Київ і, ймовірно, суттєво посилять удари напередодні осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ворог усе частіше практикує одночасні пуски до 30 балістичних ракет. Розрахунок робиться на те, що українська система протиповітряної оборони не зможе одночасно перехопити таку кількість високошвидкісних цілей через обмежений боєкомплект.

Очікується, що з настанням осені окупанти поєднуватимуть балістику з крилатими ракетами та масованими хвилями ударних дронів типу "Shahed".

За наявними даними, РФ щомісяця виготовляє близько 66 балістичних ракет до комплексу "Іскандер-М" та приблизно 10 гіперзвукових ракет "Циркон". Саме ці типи озброєнь наразі є основними під час ударів по столиці.

У липні ворог застосував по Україні більше балістичних ракет, ніж спроможний виготовити за один місяць, що свідчить про залучення раніше накопичених резервів.

Кремль активно масштабує випуск нових реактивних безпілотників, що також є маркером підготовки до інтенсивніших повітряних кампаній.

Експерти зазначають, що зміна тактики на користь балістичного озброєння та дронів спрямована на виснаження засобів ППО союзників і руйнування критичної інфраструктури перед початком опалювального сезону.

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