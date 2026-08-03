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Новости Спецоперация СБУ
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СБУ за неделю нанесла удары по пяти НПЗ, аэродромам, РЛС и складам РФ. ИНФОГРАФИКА

Служба безопасности Украины подвела итоги спецопераций за неделю. Под ударами оказались пять НПЗ, военные аэродромы, объекты ВПК, средства ПВО, РЛС, склады боеприпасов и логистическая инфраструктура РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Служба безопасности Украины продолжает системную кампанию по снижению военно-экономического потенциала РФ, утвержденную президентом Украины Владимиром Зеленским. На прошлой неделе бойцы СБУ нанесли успешные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, военным аэродромам, логистическим объектам и складам оккупантов", - говорится в сообщении.

Поражение военной инфраструктуры и средств ПВО

На временно оккупированном полуострове Крым поражены два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех Евпаторийского авиационного завода

Также подтверждено поражение двух истребителей Су-35, двух учебно-тренировочных самолетов Л-39, резервуарного парка горюче-смазочных материалов и другой инфраструктуры военного аэродрома "Ханская" (район г. Майкоп, РФ).

В Краснодарском крае поражены три радиолокационные станции "Подлёт-К1" и одна РЛС "Каста-2Е2", которые противник использует для обнаружения воздушных целей.

Поражения СБУ за неделю

Удары по топливно-энергетической инфраструктуре

В течение недели под украинскими ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы в ряде регионов РФ. А именно:

  • НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский край) — крупный нефтеперерабатывающий завод мощностью почти 13 млн тонн в год. После удара возник пожар на установке первичной переработки нефти;
  • НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (Волгоград) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 15 млн тонн нефти в год;
  • три нефтеперерабатывающих завода в Уфе (Республика Башкортостан) — "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" и "Башнафта-Уфанефтехим", которые образуют один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров РФ с суммарной мощностью более 23 млн тонн нефти в год.

Кроме того, была поражена инфраструктура порта Тамань (Краснодарский край), где после удара возник масштабный пожар.

Поражения СБУ за неделю

Уничтожение складов боеприпасов и ГСМ

На прошлой неделе продолжались удары по военной логистике российских оккупационных войск. На этот раз были поражены склады боеприпасов, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Уничтожены склады военно-технического имущества и боеприпасов в населенных пунктах Обрыв, Чистяково (временно оккупированная Донецкая область), Мариуполь (временно оккупированная Донецкая область) и Красноперекопск (временно оккупированный Крым).

Поражены склады горюче-смазочных материалов в Гуковом (РФ), Мариновке, Лагидном (временно оккупированная Запорожская область), Волновахе (временно оккупированная Донецкая область) и Пятихатках (временно оккупированный Крым)

Поражения СБУ за неделю

Поражения СБУ за неделю

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Автор: 

Волгоград (95) завод (562) Крым (25205) НПЗ (633) порт (841) Запорожская область (4738) Донецкая область (12955) аэродром (335) склад (185) Башкортостан (14) Краснодарский край РФ (110) Пермский край РФ (15)
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