СБУ за тиждень уразила п’ять НПЗ, аеродроми, РЛС і склади РФ. ІНФОГРАФІКА

Служба безпеки України підбила підсумки спецоперацій за тиждень. Під ударами опинилися п'ять НПЗ, військові аеродроми, об'єкти ВПК, засоби ППО, РЛС, склади боєприпасів і логістична інфраструктура РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"Служба безпеки України продовжує системну кампанію зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, затверджену Президентом України Володимиром Зеленським. Минулого тижня бійці СБУ завдали успішних ударів по підприємствах військово-промислового комплексу, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, військових аеродромах, логістичних об'єктах та складах окупантів", - йдеться в повідомленні.

Ураження військової інфраструктури та засобів ППО

На тимчасово окупованому півострові Крим уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу

Також підтверджено ураження двох винищувачів Су-35, двох навчально-тренувальних літаків Л-39, резервуарного парку паливно-мастильних матеріалів та іншої інфраструктури військового аеродрому "Ханская" (район м. Майкоп, РФ).

У Краснодарському краї уражено три радіолокаційні станції "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2", які ворог використовує для виявлення повітряних цілей.

Удари по паливно-енергетичній інфраструктурі

Протягом тижня під українськими ударами опинилися нафтопереробні заводи у низці регіонів РФ. А саме:

НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (Пермський край) - великий нафтопереробний завод потужністю майже 13 млн тонн на рік. Після удару виникла пожежа на установці первинної переробки нафти;

НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (Волгоград) - один із найбільших нафтопереробних заводів росії потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік;

три нафтопереробні заводи в Уфі (Республіка Башкортостан) - "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів рф із сумарною потужністю понад 23 млн тонн нафти на рік.

Крім того, було уражено інфраструктуру порту Тамань (Краснодарський край), де після удару виникла масштабна пожежа.

Знищення складів боєприпасів і ПММ

Минулого тижня продовжувались удари по військовій логістиці російських окупаційних військ. Цього разу уражено склади боєприпасів, військово-технічного майна та паливно-мастильних матеріалів у Росії й на тимчасово окупованих територіях України.

Знищено склади військово-технічного майна та боєприпасів у населених пунктах Обрив, Чистякове (тимчасово окупована Донецька область), Маріуполь (тимчасово окупована Донецька область) та Красноперекопськ (тимчасово окупований Крим).

Уражено склади паливно-мастильних матеріалів у Гуковому (РФ), Маринівці, Лагідному (тимчасово окупована Запорізька область), Волновасі (тимчасово окупована Донецька область) та П'ятихатках (тимчасово окупований Крим)

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