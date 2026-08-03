"Нужно искать диалог": Зеленский поручил дипломатам активизировать работу с Китаем

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов более активно работать над развитием отношений с Китайской Народной Республикой, чтобы не позволить Пекину полностью перейти на сторону РФ в войне.

Об этом глава государства заявил во время совещания с послами, которое состоялось в Киеве в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Владимир Зеленский подчеркнул, что налаживание контактов с КНР является критически важной задачей для защиты национальных интересов Украины и сдерживания российского влияния.

"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить", — подчеркнул Президент.

Читайте также: Китай увеличивает закупки российской нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке