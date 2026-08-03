"Нужно искать диалог": Зеленский поручил дипломатам активизировать работу с Китаем
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов более активно работать над развитием отношений с Китайской Народной Республикой, чтобы не позволить Пекину полностью перейти на сторону РФ в войне.
Об этом глава государства заявил во время совещания с послами, которое состоялось в Киеве в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.
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Владимир Зеленский подчеркнул, что налаживание контактов с КНР является критически важной задачей для защиты национальных интересов Украины и сдерживания российского влияния.
"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить", — подчеркнул Президент.
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ЕТНОСУ УЖЕ НЕ ІСНУЄ ПО ФАКТУ. Все що ми бачимо - лебедина після. А воно ще лише чухається
а можна озвучити результати попередніх доручень?