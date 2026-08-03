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"Нужно искать диалог": Зеленский поручил дипломатам активизировать работу с Китаем

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов более активно работать над развитием отношений с Китайской Народной Республикой, чтобы не позволить Пекину полностью перейти на сторону РФ в войне.

Об этом глава государства заявил во время совещания с послами, которое состоялось в Киеве в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Владимир Зеленский подчеркнул, что налаживание контактов с КНР является критически важной задачей для защиты национальных интересов Украины и сдерживания российского влияния.

"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить", — подчеркнул Президент.

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Автор: 

Китай (3412) россия (89075) Украина (41833)
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Топ комментарии
+15
Це *** колись закінчиться і дорослі прийдуть на заміну цьому чухану нікада ні в чому не винуватому
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03.08.2026 14:29 Ответить
+10
ЛИШЕ АКТИВІЗУВАТИ????

- мінус 55% населення
- 0.8 дітей на жінку
- сотні тисяч дітей в РФ
- сотні тисяч дітей в ЕС

ЕТНОСУ УЖЕ НЕ ІСНУЄ ПО ФАКТУ. Все що ми бачимо - лебедина після. А воно ще лише чухається
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03.08.2026 14:28 Ответить
+5
Великий доручитель. Записав відос, щось комусь доручив, перелічив досягнення ворога, повідомив скільки українців вбито. Найкращий президент.
а можна озвучити результати попередніх доручень?
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03.08.2026 14:32 Ответить

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