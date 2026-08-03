"Потрібно шукати діалог": Зеленський доручив дипломатам активізувати роботу з Китаєм

Президент України Володимир Зеленський закликав українських дипломатів активніше працювати над розвитком відносин із Китайською Народною Республікою, аби не дозволити Пекіну повністю перейти на бік РФ у війні.

Про це глава держави заявив під час наради з послами, яка відбулася в Києві у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Володимир Зеленський наголосив, що налагодження контакту з КНР є критично важливим завданням для захисту національних інтересів України та стримування російського впливу.

"Потрібно шукати діалог з Китаєм, якщо не хочеться, щоб Китай повністю підтримував росіян. Якщо він думає про майбутнє з Росією і не бачить там інших країн, все це треба будувати", - підкреслив Президент.

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