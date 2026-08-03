"Потрібно шукати діалог": Зеленський доручив дипломатам активізувати роботу з Китаєм
Президент України Володимир Зеленський закликав українських дипломатів активніше працювати над розвитком відносин із Китайською Народною Республікою, аби не дозволити Пекіну повністю перейти на бік РФ у війні.
Про це глава держави заявив під час наради з послами, яка відбулася в Києві у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Володимир Зеленський наголосив, що налагодження контакту з КНР є критично важливим завданням для захисту національних інтересів України та стримування російського впливу.
"Потрібно шукати діалог з Китаєм, якщо не хочеться, щоб Китай повністю підтримував росіян. Якщо він думає про майбутнє з Росією і не бачить там інших країн, все це треба будувати", - підкреслив Президент.
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ЕТНОСУ УЖЕ НЕ ІСНУЄ ПО ФАКТУ. Все що ми бачимо - лебедина після. А воно ще лише чухається
а можна озвучити результати попередніх доручень?