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"Потрібно шукати діалог": Зеленський доручив дипломатам активізувати роботу з Китаєм

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав українських дипломатів активніше працювати над розвитком відносин із Китайською Народною Республікою, аби не дозволити Пекіну повністю перейти на бік РФ у війні.

Про це глава держави заявив під час наради з послами, яка відбулася в Києві у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Володимир Зеленський наголосив, що налагодження контакту з КНР є критично важливим завданням для захисту національних інтересів України та стримування російського впливу.

"Потрібно шукати діалог з Китаєм, якщо не хочеться, щоб Китай повністю підтримував росіян. Якщо він думає про майбутнє з Росією і не бачить там інших країн, все це треба будувати", - підкреслив Президент.

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Автор: 

Китай (3263) росія (47218) Україна (3369)
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Топ коментарі
+13
Це *** колись закінчиться і дорослі прийдуть на заміну цьому чухану нікада ні в чому не винуватому
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03.08.2026 14:29 Відповісти
+9
ЛИШЕ АКТИВІЗУВАТИ????

- мінус 55% населення
- 0.8 дітей на жінку
- сотні тисяч дітей в РФ
- сотні тисяч дітей в ЕС

ЕТНОСУ УЖЕ НЕ ІСНУЄ ПО ФАКТУ. Все що ми бачимо - лебедина після. А воно ще лише чухається
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03.08.2026 14:28 Відповісти
+5
Великий доручитель. Записав відос, щось комусь доручив, перелічив досягнення ворога, повідомив скільки українців вбито. Найкращий президент.
а можна озвучити результати попередніх доручень?
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03.08.2026 14:32 Відповісти

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