Посольство РФ в Италии без доказательств обвинило Украину во взрыве в московском ресторане Balzi Rossi, - росСМИ

Посольство России в Италии без каких-либо доказательств обвинило Украину в организации взрыва в московском ресторане Balzi Rossi и использовало в своем заявлении резкую антиукраинскую риторику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times. Российское СМИ сообщает, что в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссия возложила ответственность за случившееся на "киевский режим", отметив, что целью атаки была попытка "запугать итальянцев, работающих в России".

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"Теперь стало окончательно ясно, что взрыв в ресторане Balzi Rossi и другие теракты в России, Монако и других местах — это свидетельство того, что украинская террористическая зараза уже начинает распространяться по Европе", — заявили в посольстве РФ.

При этом никаких доказательств причастности Украины к взрыву российская сторона не привела.

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Российские дипломаты прибегли к оскорблениям

В заявлении посольство РФ также назвало украинское руководство "очередной эманацией Аль-Каиды и ИГИЛ" и использовало другие оскорбительные высказывания в адрес президента Украины и представителей украинской власти.

Кроме того, в дипмиссии заявили, что страны, поддерживающие Украину оружием и финансово, якобы являются "пособниками террористов".

Что известно о взрыве

Взрыв в ресторане Balzi Rossi произошел вечером 1 августа. Сначала российские службы сообщали о возможной утечке бытового газа, однако позже Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что в заведении сработало взрывное устройство.

По официальным данным российской стороны, погибли пять человек, еще 19 получили тяжелые ранения. Российские СМИ также предполагают, что вероятной целью взрыва мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Александр Чайко, которого украинские власти обвиняют в причастности к военным преступлениям в Буче. Официального подтверждения этой информации нет.

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