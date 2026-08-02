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Новости Взрыв в ресторане в Москве
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Взрыв в московском ресторане: МИД Италии назвал ложью заявление РФ об "украинской атаке"

Антонио Таяни, министр иностранных дел Италии

Россия пытается запугать итальянцев, учитывая, что Италия поддерживает Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Adnkronos, об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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Реакция Италии на заявления России

Итальянский министр отреагировал на слова российского посла в Риме о том, что взрыв в ресторане в Москве якобы был актом запугивания итальянцев со стороны Украины.

Он назвал такие заявления ложными и поставил под сомнение их логику.

"Полная ложь. Зачем украинцам запугивать итальянцев? Возможно, это россияне пытаются запугать итальянцев, учитывая, что мы поддерживаем Украину", — подчеркнул Таяни.

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Взрыв в ресторане в центре Москвы

Речь идет об инциденте, произошедшем вечером 1 августа в центре Москвы на Кудринской площади. Взрыв прогремел в ресторане Balzi Rossi, который на тот момент был закрыт для проведения частного мероприятия.

СМИ пишут, что в заведении могли отмечать день рождения российского генерала. Вследствие взрыва число погибших возросло до пяти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время взрыва в московском ресторане могла пострадать дочь российского генерала Чайки, — российские СМИ

Автор: 

запугивание (31) Италия (1806) россия (89075) поддержка (834) Таяни Антонио (86)
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Топ комментарии
+10
Це залякування москвичів. Кожен їх день може бути останнім. Ба-бах.
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02.08.2026 22:43 Ответить
+5
Ресторан «Геніталії» - справжня італійська кухня та шеф-кухар з італійськими генами родом зі Жмеринки.
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02.08.2026 22:53 Ответить
+4
Хай іще надішле тому кацапському "послу" рибу.
Можливо, зрозуміє натяк.
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02.08.2026 22:46 Ответить

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