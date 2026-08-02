Взрыв в московском ресторане: МИД Италии назвал ложью заявление РФ об "украинской атаке"
Россия пытается запугать итальянцев, учитывая, что Италия поддерживает Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Adnkronos, об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Реакция Италии на заявления России
Итальянский министр отреагировал на слова российского посла в Риме о том, что взрыв в ресторане в Москве якобы был актом запугивания итальянцев со стороны Украины.
Он назвал такие заявления ложными и поставил под сомнение их логику.
"Полная ложь. Зачем украинцам запугивать итальянцев? Возможно, это россияне пытаются запугать итальянцев, учитывая, что мы поддерживаем Украину", — подчеркнул Таяни.
Взрыв в ресторане в центре Москвы
Речь идет об инциденте, произошедшем вечером 1 августа в центре Москвы на Кудринской площади. Взрыв прогремел в ресторане Balzi Rossi, который на тот момент был закрыт для проведения частного мероприятия.
СМИ пишут, что в заведении могли отмечать день рождения российского генерала. Вследствие взрыва число погибших возросло до пяти.
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