Во время взрыва в московском ресторане могла пострадать дочь российского генерала Чайко, — российские СМИ

Во время взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы в субботу, 1 августа, могла пострадать Мария Чайко — дочь генерала российской оккупационной армии Александра Чайко.

Об этом пишет российское издание "Верстка", сообщает Цензор.НЕТ.

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Среди пострадавших может быть дочь генерала

О том, что Мария Чайко находится среди пострадавших, изданию сообщил источник, близкий к руководству ресторана.

Издание отмечает, что в списках пострадавших, опубликованных на связанных с силовиками каналах РЕН ТВ и 112, фигурирует "Мария П.", которой 25 лет. У неё диагностирована черепно-мозговая травма.

Как установила "Верстка", Марии Чайко тоже 25 лет, кроме того, её упоминают в утечках из баз данных под фамилией Передрий. У Чайко и Передрий совпадают адрес проживания и дата рождения, в телефонных справочниках она записана как "невеста" и "Чайко Мария".

Издание предполагает, что Передрий — это, вероятно, фамилия мужа дочери генерала. В списке пострадавших также числится 27-летний "Даниил П.". Согласно утечкам, это может быть Даниил Передрий, которому также 27 лет. Среди его друзей в социальной сети VK есть один из аккаунтов Марии Чайко.

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Взрыв в ресторане в Москве

В субботу, 1 августа, в центре Москвы прогремел громкий взрыв в одном из ресторанов. Предварительно известно, что вследствие инцидента есть погибшие и раненые.

По данным российских СМИ, заведение было закрыто на частный банкет. Также в соцсетях сообщалось, что в ресторане проходило празднование дня рождения российского генерала.

Согласно последним данным, число погибших вследствие взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве возросло до пяти.

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