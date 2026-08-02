Під час вибуху в ресторані Москви могла постраждати дочка російського генерала Чайка, - росЗМІ
Під час вибуху в ресторані Balzi Rossi в центрі Москви в суботу, 1 серпня, могла постраждати Марія Чайко – дочка генерала російської окупаційної армії Олександра Чайка.
Про це пише російське видання "Верстка", інформує Цензор.НЕТ.
Серед постраждалих може бути донька генерала
Про те, що Марія Чайко є серед постраждалих, виданню повідомило джерело, близьке до керівництва ресторану.
Медіа зазначає, що у списках постраждалих, опублікованих у пов'язаних із силовиками каналах РЕН ТВ та 112, є "Марія П.", якій 25 років. У неї відкрита черепно-мозкова травма.
Як встановила "Верстка", Марії Чайко теж 25 років, крім того, її згадують у витоках з баз даних під прізвищем Передрій. У Чайко та Передрій збігаються адреса проживання та дата народження, у телефонних довідниках вона записана як "наречена" та "Чайко Марія".
Видання припускає, що Передрій – це, ймовірно, прізвище чоловіка дочки генерала. У списку постраждалих є також 27-річний "Данило П.". Згідно з витоками, це може бути Данило Передрій, якому також 27 років. Серед його друзів у соціальній мережі VK є один з акаунтів Марії Чайко.
Вибух у ресторані в Москві
- У суботу, 1 серпня, в центрі Москви пролунав гучний вибух в одному із ресторанів. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту є загиблі та поранені.
- За даними росЗМІ, заклад був закритий на приватний бенкет. Також соцмережі повідомляли, що в ресторані відбувалося святкування дня народження російського генерала.
- Згідно з останніми даними, кількість загиблих унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві зросла до п'яти.
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