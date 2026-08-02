Вибух у московському ресторані: МЗС Італії назвало брехнею заяву РФ про "українську атаку"

Росія намагається залякати італійців враховуючи те, що Італія підтримує Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Adnkronos, про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

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Реакція Італії на заяви Росії

Італійський міністр відреагував на слова російського посла у Римі про те, що вибух у ресторані в Москві нібито був актом залякування італійців з боку України.

Він назвав такі заяви неправдивими та поставив під сумнів їхню логіку.

"Тотальна брехня. Навіщо українцям залякувати італійців? Можливо, це росіяни намагаються залякати італійців, враховуючи, що ми підтримуємо Україну", - підкреслив Таяні.

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Вибух у ресторані в центрі Москви

Йдеться про інцидент, який стався ввечері 1 серпня у центрі Москви на Кудринській площі. Вибух пролунав у ресторані Balzi Rossi, який на той момент був зачинений для приватного заходу.

ЗМІ пишуть, що у закладі могли святкувати день народження російського генерала. Внаслідок вибуху кількість загиблих зросла до п'яти.

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