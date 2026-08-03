Посольство РФ в Італії без доказів звинуватило Україну у вибуху в московському ресторані Balzi Rossi, - росЗМІ
Посольство Росії в Італії без будь-яких доказів звинуватило Україну в організації вибуху в московському ресторані Balzi Rossi та використало у своїй заяві різку антиукраїнську риторику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times. Російське медіа повідомляє, що в опублікованій у Facebook заяві дипмісія поклала відповідальність за те, що сталося, на "київський режим", зазначивши, що метою атаки була спроба "залякати італійців, які працюють у Росії".
"Тепер стало вже остаточно ясно, що вибух у ресторані Balzi Rossi та інші теракти в Росії, Монако та інших місцях – це свідчення того, що українська терористична зараза вже починає поширюватися Європою", – заявили в посольстві РФ.
При цьому жодних доказів причетності України до вибуху російська сторона не навела.
Російські дипломати вдалися до образ
У заяві посольство РФ також назвало українське керівництво "черговою еманацією Аль-Каїди та ІДІЛ" і використало інші образливі висловлювання на адресу Президента України та представників української влади.
Крім того, у дипмісії заявили, що країни, які підтримують Україну зброєю та фінансово, нібито є "пособниками терористів".
Що відомо про вибух
Вибух у ресторані Balzi Rossi стався ввечері 1 серпня. Спочатку російські служби повідомляли про можливий витік побутового газу, однак пізніше Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що в закладі спрацював вибуховий пристрій.
За офіційними даними російської сторони, загинули п'ятеро людей, ще 19 дістали тяжкі поранення. Російські ЗМІ також припускають, що ймовірною ціллю вибуху міг бути головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ генерал Олександр Чайко, якого українська влада звинувачує у причетності до воєнних злочинів у Бучі. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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