Італія засудила атаку РФ на Херсон, внаслідок якої знищено історичну будівлю посольства. ФОТО

Внаслідок російського удару вранці 25 липня у Херсоні постраждала історична резиденція, у якій розташовувалося посольство Італії з 1906 по 1918 рік. Посольство Італії в Україні засудило російську атаку.

Про це дипломатичне представництво написало в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви та руйнування

"У результаті російських обстрілів українського міста Херсона сьогодні вранці одна людина загинула, двоє дістали серйозні поранення, а також було уражено історичну будівлю, яка з 1906 по 1918 рік слугувала штаб-квартирою італійської консульської місії",- сказано в повідомленні.

Посол Італії в Україні Карло Формоза, висловлюючи солідарність із владою та населенням, і ще раз наголосив "на засудженні Італією російського насильства, яке щодня забирає життя мирних жителів і руйнує культурну спадщину країни".

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Символ дружби між країнами

"Уражено та підпалено цінну будівлю, яка є свідченням не лише модерну початку XX століття, а й символом того, наскільки давньою є дружба між Італією та Україною, а також міцності відносин, які підтримувала ця країна ще задовго до здобуття незалежності",- заявив посол.

Формоза додав, що "сьогодні ми все ще стоїмо разом з Україною у пошуках справедливого та тривалого миру".

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