Италия осудила атаку РФ на Херсон, в результате которой было уничтожено историческое здание посольства. ФОТО
В результате российского удара утром 25 июля в Херсоне пострадала историческая резиденция, в которой с 1906 по 1918 год располагалось посольство Италии. Посольство Италии в Украине осудило российскую атаку.
Об этом дипломатическое представительство сообщило в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Жертвы и разрушения
"В результате российских обстрелов украинского города Херсона сегодня утром один человек погиб, двое получили серьезные ранения, а также было повреждено историческое здание, которое с 1906 по 1918 год служило штаб-квартирой итальянской консульской миссии", - говорится в сообщении.
Посол Италии в Украине Карло Формоза, выражая солидарность с властями и населением, еще раз подчеркнул "осуждение Италией российского насилия, которое ежедневно уносит жизни мирных жителей и разрушает культурное наследие страны".
Символ дружбы между странами
"Пострадало и было подожжено ценное здание, которое является не только свидетельством модерна начала XX века, но и символом того, насколько давней является дружба между Италией и Украиной, а также прочности отношений, которые поддерживала эта страна еще задолго до обретения независимости", - заявил посол.
Формоза добавил, что "сегодня мы по-прежнему стоим плечом к плечу с Украиной в поисках справедливого и прочного мира".
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