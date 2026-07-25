Италия осудила атаку РФ на Херсон, в результате которой было уничтожено историческое здание посольства. ФОТО

В результате российского удара утром 25 июля в Херсоне пострадала историческая резиденция, в которой с 1906 по 1918 год располагалось посольство Италии. Посольство Италии в Украине осудило российскую атаку.

Об этом дипломатическое представительство сообщило в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Жертвы и разрушения

"В результате российских обстрелов украинского города Херсона сегодня утром один человек погиб, двое получили серьезные ранения, а также было повреждено историческое здание, которое с 1906 по 1918 год служило штаб-квартирой итальянской консульской миссии", - говорится в сообщении.

Посол Италии в Украине Карло Формоза, выражая солидарность с властями и населением, еще раз подчеркнул "осуждение Италией российского насилия, которое ежедневно уносит жизни мирных жителей и разрушает культурное наследие страны".

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Символ дружбы между странами

"Пострадало и было подожжено ценное здание, которое является не только свидетельством модерна начала XX века, но и символом того, насколько давней является дружба между Италией и Украиной, а также прочности отношений, которые поддерживала эта страна еще задолго до обретения независимости", - заявил посол.

Формоза добавил, что "сегодня мы по-прежнему стоим плечом к плечу с Украиной в поисках справедливого и прочного мира".

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