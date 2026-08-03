РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12207 посетителей онлайн
Новости Российские пропагандисты
1 280 12

Французский суд отклонил апелляцию бывшей главы RT France Федоровой по поводу депортации

Ксения Федорова, пропагандистка RT

Административный суд Парижа отклонил апелляцию бывшей руководительницы RT France Ксении Федоровой на решение о ее высылке из Франции. Суд также оставил в силе замораживание ее активов, признав действия французских властей обоснованными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается в заявлении суда, Ксения Федорова не смогла доказать, что постановление о выезде из Франции будет иметь "серьезные личные последствия".

Федорова, которая также писала для газеты Le Journal du Dimanche, заявила, что Франция распорядилась провести ее выдворение по "чрезвычайной процедуре".

Читайте также: Российского пропагандиста Корчевникова будут судить за антиукраинскую деятельность, - Офис генпрокурора

Поместили под домашний арест

  • По информации источника, близкого к делу, ее поместили под домашний арест.
  • Франция также заявила, что замораживает активы Федоровой на шесть месяцев.

По словам работодателей Федоровой, они были потрясены, узнав о приказе о выдворении, который, по их мнению, является "особенно серьезным нарушением свободы слова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандистку и экс-главредку RT France Федорову депортируют из Франции, - российские СМИ

Выдворение обосновано

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что приказ "полностью обоснован".

"Он связан с многочисленными ее заявлениями, которые систематически повторяют кремлевскую пропаганду о причастности Франции к событиям в Украине, а также о причинах и мотивах российской агрессии в Украине", — сказал он.

Что этому предшествовало?

Префектура полиции Парижа издала приказ о депортации российской пропагандистки Ксении Федоровой, признав ее деятельность угрозой основным интересам Франции и общественному порядку. По информации AFP, ей также запретили въезд на территорию Германии.

Автор: 

пропаганда (3899) Франция (3819) RT (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Бггг, пропагандистка не хотіла їхати в рідну говень? Азохенвей
показать весь комментарий
03.08.2026 17:36 Ответить
+8
Не пропаде, піде на москвобадську кільцеву.
показать весь комментарий
03.08.2026 17:37 Ответить
+3
Наскільки мені відомо Макрон вже не має права знову балатуватись.
показать весь комментарий
03.08.2026 17:39 Ответить

Загрузка...

 
 