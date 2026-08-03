Французский суд отклонил апелляцию бывшей главы RT France Федоровой по поводу депортации

Административный суд Парижа отклонил апелляцию бывшей руководительницы RT France Ксении Федоровой на решение о ее высылке из Франции. Суд также оставил в силе замораживание ее активов, признав действия французских властей обоснованными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

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Как отмечается в заявлении суда, Ксения Федорова не смогла доказать, что постановление о выезде из Франции будет иметь "серьезные личные последствия".

Федорова, которая также писала для газеты Le Journal du Dimanche, заявила, что Франция распорядилась провести ее выдворение по "чрезвычайной процедуре".

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Поместили под домашний арест

По информации источника, близкого к делу, ее поместили под домашний арест.

Франция также заявила, что замораживает активы Федоровой на шесть месяцев.

По словам работодателей Федоровой, они были потрясены, узнав о приказе о выдворении, который, по их мнению, является "особенно серьезным нарушением свободы слова".

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Выдворение обосновано

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что приказ "полностью обоснован".

"Он связан с многочисленными ее заявлениями, которые систематически повторяют кремлевскую пропаганду о причастности Франции к событиям в Украине, а также о причинах и мотивах российской агрессии в Украине", — сказал он.

Что этому предшествовало?

Префектура полиции Парижа издала приказ о депортации российской пропагандистки Ксении Федоровой, признав ее деятельность угрозой основным интересам Франции и общественному порядку. По информации AFP, ей также запретили въезд на территорию Германии.