Французский суд отклонил апелляцию бывшей главы RT France Федоровой по поводу депортации
Административный суд Парижа отклонил апелляцию бывшей руководительницы RT France Ксении Федоровой на решение о ее высылке из Франции. Суд также оставил в силе замораживание ее активов, признав действия французских властей обоснованными.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.
Как отмечается в заявлении суда, Ксения Федорова не смогла доказать, что постановление о выезде из Франции будет иметь "серьезные личные последствия".
Федорова, которая также писала для газеты Le Journal du Dimanche, заявила, что Франция распорядилась провести ее выдворение по "чрезвычайной процедуре".
Поместили под домашний арест
- По информации источника, близкого к делу, ее поместили под домашний арест.
- Франция также заявила, что замораживает активы Федоровой на шесть месяцев.
По словам работодателей Федоровой, они были потрясены, узнав о приказе о выдворении, который, по их мнению, является "особенно серьезным нарушением свободы слова".
Выдворение обосновано
Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что приказ "полностью обоснован".
"Он связан с многочисленными ее заявлениями, которые систематически повторяют кремлевскую пропаганду о причастности Франции к событиям в Украине, а также о причинах и мотивах российской агрессии в Украине", — сказал он.
Что этому предшествовало?
Префектура полиции Парижа издала приказ о депортации российской пропагандистки Ксении Федоровой, признав ее деятельность угрозой основным интересам Франции и общественному порядку. По информации AFP, ей также запретили въезд на территорию Германии.
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