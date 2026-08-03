Французький суд відхилив апеляцію ексочільниці RT France Федорової щодо депортації

Адміністративний суд Парижа відхилив апеляцію колишньої керівниці RT France Ксенії Федорової на рішення про її видворення з Франції. Суд також залишив чинним замороження її активів, визнавши дії французької влади обґрунтованими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.

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Як зазначається в заяві суду, Ксенія Федорова не змогла довести, що постанова про виїзд із Франції матиме "серйозні особисті наслідки".

Федорова, яка також писала для газети Le Journal du Dimanche, заявила, що Франція наказала провести її видворення за "надзвичайною процедурою".

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Помістили під домашній арешт.

За інформацією джерела, наближеного до справи, її помістили під домашній арешт.

Франція також заявила, що заморожує активи Федорової на шість місяців.

За словами роботодавців Федорової, вони були вражені, дізнавшись про наказ про видворення, який, на їхню думку, є "особливо серйозним порушенням свободи слова".

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Видворення обґрунтоване

Глава МВС Франції Лоран Нуньєс заявив, що наказ "повністю обґрунтований".

"Він пов’язаний із численними її заявами, які систематично повторюють кремлівську пропаганду щодо причетності Франції до подій в Україні, а також причин і мотивів російської агресії в Україні", – сказав він.

Що передувало?

Префектура поліції Парижа видала наказ про депортацію російської пропагандистки Ксенії Федорової, визнавши її діяльність загрозою основним інтересам Франції та громадському порядку. За інформацією AFP, їй також заборонили в'їзд на територію Німеччини.