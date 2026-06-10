Російського пропагандиста Корчевнікова судитимуть за антиукраїнську діяльність, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо російського телеведучого та генерального директора телеканалу "Спас" Бориса Корчевнікова.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського пропагандиста Бориса Корчевнікова - генерального директора телеканалу "Спас", актора театру і кіно.



росія системно використовує медіа, громадські організації та публічних осіб для ведення інформаційної війни проти України. До поширення кремлівських наративів залучають представників культури, науки, релігії та шоу-бізнесу.

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Очолюючи православний телеканал "Спас", Корчевніков тривалий час здійснював інформаційно-пропагандистську діяльність проти України. У виступах у медіа, соціальних мережах і публічних коментарях він закликав до захоплення українських територій, виправдовував і героїзував збройну агресію рф, підтримував військово-політичне керівництво держави-агресора та дискредитував українську владу.

Релігійна риторика пропаганди

Одним із ключових інструментів його пропаганди була релігійна риторика. Через апеляції до віри, використання символіки та цитат він маніпулював релігійними почуттями аудиторії й просував ідеологічні наративи кремля.

Також встановлено, що обвинувачений неодноразово відвідував тимчасово окуповані території України, де продовжував виправдовувати російську агресію.

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