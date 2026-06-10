УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11232 відвідувача онлайн
Новини Російські пропагандисти та Z-волонтери
1 097 9

Російського пропагандиста Корчевнікова судитимуть за антиукраїнську діяльність, - Офіс Генпрокурора

В Україні судитимуть російського пропагандиста Бориса Корчевнікова

Офіс Генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо російського телеведучого та генерального директора телеканалу "Спас" Бориса Корчевнікова.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського пропагандиста Бориса Корчевнікова - генерального директора телеканалу "Спас", актора театру і кіно.

росія системно використовує медіа, громадські організації та публічних осіб для ведення інформаційної війни проти України. До поширення кремлівських наративів залучають представників культури, науки, релігії та шоу-бізнесу.

Також читайте: Z-блогер Ремесло, який розкритикував Путіна за війну проти України, опинився у психлікарні, - росЗМІ

Очолюючи православний телеканал "Спас", Корчевніков тривалий час здійснював інформаційно-пропагандистську діяльність проти України. У виступах у медіа, соціальних мережах і публічних коментарях він закликав до захоплення українських територій, виправдовував і героїзував збройну агресію рф, підтримував військово-політичне керівництво держави-агресора та дискредитував українську владу.

Релігійна риторика пропаганди

Одним із ключових інструментів його пропаганди була релігійна риторика. Через апеляції до віри, використання символіки та цитат він маніпулював релігійними почуттями аудиторії й просував ідеологічні наративи кремля.

Також встановлено, що обвинувачений неодноразово відвідував тимчасово окуповані території України, де продовжував виправдовувати російську агресію.

Також читайте: Пропагандисту Корчевникову заочно повідомлено про підозру, - СБУ

Автор: 

пропаганда (2927) суд (11928) Корчевников Борис (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хіба тільки цей чорт вів антиукаїнську діяльніст ,а чому нічого немає на соловйова ,скабеєву ,гаспаряна ,симонян та іншу рашиську мерзоту пропагандонів ,вони своє ненавистю і рашиською тупістю давно переплюнули Гебельса.
показати весь коментар
10.06.2026 16:57 Відповісти
Не наїжджайте на Генпрокуратуру; дайте сповна намалювати "кипучу діяльність".
показати весь коментар
10.06.2026 18:25 Відповісти
Це те чмо, яке колись давно знімалось у Кадетах?
показати весь коментар
10.06.2026 17:06 Відповісти
Так точно, і ще його колись показували в Україні навіть, йому тоді було 24 роки коли іншим акторам було по 15..17 років, кадет переросток якого зоставили на 3 рік😂 я пам'ятаю ще цю муть дивився, в кінці серії його таки вигнали з кадетського училища.
показати весь коментар
10.06.2026 17:11 Відповісти
Я колись давно на Буковелі зустрів Макара з того серіалу, він ще у Сволочах грав теж. Напідпитку з пляшкою пива у руці шлявся там, автографи персоналу у ресторані роздавав.)
показати весь коментар
10.06.2026 17:28 Відповісти
найкращий суд - самокатом.
показати весь коментар
10.06.2026 17:15 Відповісти
Знову заочно? 🤡
показати весь коментар
10.06.2026 17:44 Відповісти
А Соловйова до вищої міри коли?
показати весь коментар
10.06.2026 17:48 Відповісти
Коли заарештують? А коли заборонять офіційно та пересаджають усіх попів т.з. упц (мп)?
Генпрокуратура. Вона працює...
показати весь коментар
10.06.2026 18:22 Відповісти
 
 