Російського пропагандиста Корчевнікова судитимуть за антиукраїнську діяльність, - Офіс Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо російського телеведучого та генерального директора телеканалу "Спас" Бориса Корчевнікова.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського пропагандиста Бориса Корчевнікова - генерального директора телеканалу "Спас", актора театру і кіно.
росія системно використовує медіа, громадські організації та публічних осіб для ведення інформаційної війни проти України. До поширення кремлівських наративів залучають представників культури, науки, релігії та шоу-бізнесу.
Очолюючи православний телеканал "Спас", Корчевніков тривалий час здійснював інформаційно-пропагандистську діяльність проти України. У виступах у медіа, соціальних мережах і публічних коментарях він закликав до захоплення українських територій, виправдовував і героїзував збройну агресію рф, підтримував військово-політичне керівництво держави-агресора та дискредитував українську владу.
Релігійна риторика пропаганди
Одним із ключових інструментів його пропаганди була релігійна риторика. Через апеляції до віри, використання символіки та цитат він маніпулював релігійними почуттями аудиторії й просував ідеологічні наративи кремля.
Також встановлено, що обвинувачений неодноразово відвідував тимчасово окуповані території України, де продовжував виправдовувати російську агресію.
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