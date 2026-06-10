Российского пропагандиста Корчевникова будут судить за антиукраинскую деятельность, - Офис Генпрокурора

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт в отношении российского телеведущего и генерального директора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении российского пропагандиста Бориса Корчевникова - генерального директора телеканала "Спас", актера театра и кино.



Россия системно использует СМИ, общественные организации и публичных лиц для ведения информационной войны против Украины. К распространению кремлевских нарративов привлекают представителей культуры, науки, религии и шоу-бизнеса.

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Возглавляя православный телеканал "Спас", Корчевников длительное время осуществлял информационно-пропагандистскую деятельность против Украины. В выступлениях в СМИ, социальных сетях и публичных комментариях он призывал к захвату украинских территорий, оправдывал и героизировал вооруженную агрессию РФ, поддерживал военно-политическое руководство государства-агрессора и дискредитировал украинскую власть.

Религиозная риторика пропаганды

Одним из ключевых инструментов его пропаганды была религиозная риторика. Посредством апелляций к вере, использования символики и цитат он манипулировал религиозными чувствами аудитории и продвигал идеологические нарративы Кремля.

Также установлено, что обвиняемый неоднократно посещал временно оккупированные территории Украины, где продолжал оправдывать российскую агрессию.

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