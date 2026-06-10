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Новости Российские пропагандисты
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Российского пропагандиста Корчевникова будут судить за антиукраинскую деятельность, - Офис Генпрокурора

В Украине будут судить российского пропагандиста Бориса Корчевникова

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт в отношении российского телеведущего и генерального директора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении российского пропагандиста Бориса Корчевникова - генерального директора телеканала "Спас", актера театра и кино.

Россия системно использует СМИ, общественные организации и публичных лиц для ведения информационной войны против Украины. К распространению кремлевских нарративов привлекают представителей культуры, науки, религии и шоу-бизнеса.

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Возглавляя православный телеканал "Спас", Корчевников длительное время осуществлял информационно-пропагандистскую деятельность против Украины. В выступлениях в СМИ, социальных сетях и публичных комментариях он призывал к захвату украинских территорий, оправдывал и героизировал вооруженную агрессию РФ, поддерживал военно-политическое руководство государства-агрессора и дискредитировал украинскую власть.

Религиозная риторика пропаганды

Одним из ключевых инструментов его пропаганды была религиозная риторика. Посредством апелляций к вере, использования символики и цитат он манипулировал религиозными чувствами аудитории и продвигал идеологические нарративы Кремля.

Также установлено, что обвиняемый неоднократно посещал временно оккупированные территории Украины, где продолжал оправдывать российскую агрессию.

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пропаганда (3777) суд (24732) Корчевников Борис (3)
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А хіба тільки цей чорт вів антиукаїнську діяльніст ,а чому нічого немає на соловйова ,скабеєву ,гаспаряна ,симонян та іншу рашиську мерзоту пропагандонів ,вони своє ненавистю і рашиською тупістю давно переплюнули Гебельса.
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10.06.2026 16:57 Ответить
Це те чмо, яке колись давно знімалось у Кадетах?
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10.06.2026 17:06 Ответить
Так точно, і ще його колись показували в Україні навіть, йому тоді було 24 роки коли іншим акторам було по 15..17 років, кадет переросток якого зоставили на 3 рік😂 я пам'ятаю ще цю муть дивився, в кінці серії його таки вигнали з кадетського училища.
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10.06.2026 17:11 Ответить
Я колись давно на Буковелі зустрів Макара з того серіалу, він ще у Сволочах грав теж. Напідпитку з пляшкою пива у руці шлявся там, автографи персоналу у ресторані роздавав.)
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10.06.2026 17:28 Ответить
найкращий суд - самокатом.
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10.06.2026 17:15 Ответить
Знову заочно? 🤡
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10.06.2026 17:44 Ответить
А Соловйова до вищої міри коли?
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10.06.2026 17:48 Ответить
 
 