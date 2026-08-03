Хотел за 40 тысяч долларов заказать убийство судьи в Одессе: ГБР задержало подозреваемого
Сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили заказное убийство судьи одного из районных судов Одессы. По данным следствия, организатор планировал завладеть деньгами судьи и предложил военнослужащему 40 тысяч долларов за совершение преступления, однако тот сотрудничал с правоохранительными органами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Сотрудники ГБР разоблачили и задержали мужчину, который пытался организовать заказное убийство судьи одного из районных судов Одессы", — говорится в сообщении.
Завербовал для убийства военного
По данным следствия, подозреваемый был знаком с судьей и планировал завладеть его деньгами. Для этого он решил организовать убийство мужчины.
За совершение преступления подозреваемый предложил военнослужащему 40 тыс. долларов США.
Военный сообщил в ГБР
Военный притворился, что согласился участвовать в преступлении, но на самом деле сотрудничал со следствием и действовал под контролем сотрудников ГБР.
Злоумышленник тщательно планировал задуманное и осуществлял подготовку в несколько этапов. На заключительном этапе исполнитель должен был приобрести оружие и совершить покушение. Во время передачи части средств для приобретения оружия сотрудники ГБР задержали организатора.
Мужчине сообщили о подозрении в организации незавершённого покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений — ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
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