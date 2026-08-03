Хотів за $40 тисяч замовити вбивство судді в Одесі: ДБР затримало підозрюваного

Працівники Державного бюро розслідувань запобігли замовному вбивству судді одного з районних судів Одеси. За даними слідства, організатор планував заволодіти грошима судді та запропонував військовослужбовцю 40 тисяч доларів за виконання злочину, однак той співпрацював із правоохоронцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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"Працівники ДБР викрили та затримали чоловіка, який намагався організувати замовне вбивство судді одного з районних судів Одеси", - ідеться в повідомленні.

Завербував для вбивства військового

За даними слідства, підозрюваний був знайомий із суддею та планував заволодіти його грошима. Для цього він вирішив організувати вбивство чоловіка.

За виконання злочину підозрюваний запропонував військовослужбовцю 40 тис. доларів США.

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Військовий повідомив у ДБР

Військовий удав, що погодився брати участь у злочині, але насправді співпрацював зі слідством і діяв під контролем працівників ДБР.

Зловмисник ретельно планував задумане та здійснював підготовку у кілька етапів. На фінальному етапі виконавець мав придбати зброю та здійснити замах. Під час передачі частини коштів для придбання зброї працівники ДБР затримали організатора.

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Чоловіку повідомили про підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів — ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.