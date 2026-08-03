Россия атакует Украину вечером 3 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 3 августа.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:34 — БПЛА над Запорожьем с востока. БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс — на запад.
В 19:39 — реактивные БПЛА на юг Николаевской области с моря.
В 19:47 — реактивный БПЛА на Чернигов с севера.
В 19:51 — реактивный БПЛА из Николаевской области в Одесскую область по западному курсу.
В 20:20 — пуски управляемых авиационных бомб на Харьковскую область.
Обновленная информация
В 20:43 – БпЛА на Днепр с южного направления.
В 21:36 – пуски управляемых авиационных бомб на Днепропетровщину и Запорожье.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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