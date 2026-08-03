Россия атакует Украину вечером 3 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 3 августа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:34 — БПЛА над Запорожьем с востока. БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс — на запад.

В 19:39 — реактивные БПЛА на юг Николаевской области с моря.

В 19:47 — реактивный БПЛА на Чернигов с севера.

В 19:51 — реактивный БПЛА из Николаевской области в Одесскую область по западному курсу.

В 20:20 — пуски управляемых авиационных бомб на Харьковскую область.

Обновленная информация

В 20:43 – БпЛА на Днепр с южного направления.

В 21:36 – пуски управляемых авиационных бомб на Днепропетровщину и Запорожье.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также: В Польше объяснили, почему часть уездов не включила тревогу во время угрозы ракетного удара со стороны РФ