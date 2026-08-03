РФ атакує Україну увечері 3 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 3 серпня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:34 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу. БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - на захід.
О 19:39 - Реактивні БпЛА на південь Миколаївщини з моря.
О 19:47 - Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі.
О 19:51 - Реактивний БпЛА з Миколаївщини на Одещину західним курсом.
О 20:20 - Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.
Оновлена інформація
О 20:43 - БпЛА на Дніпро з південного напрямку.
О 21:36 - Пуски керованих авіаційних бомб на Дніпропетровщину та Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 22:20 - БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
О 22:21 - БпЛА на Миколаїв із заходу.
О 22:22 - Реактивний БпЛА в р-ні. Кам'янського курс північний.
О 22:42 - Реактивний БпЛА на Павлоград з півдня.
О 22:51 - Пуски керованих авіаційних бомб на м. Запоріжжя.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
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