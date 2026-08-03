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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 3 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака шахедів

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 3 серпня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:34 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу. БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс -  на захід.

О 19:39 - Реактивні БпЛА на південь Миколаївщини з моря.

О 19:47 - Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі.

О 19:51 - Реактивний БпЛА з Миколаївщини на Одещину західним курсом.

О 20:20 - Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.

Оновлена інформація

О 20:43 - БпЛА на Дніпро з південного напрямку.

О 21:36 - Пуски керованих авіаційних бомб на Дніпропетровщину та Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 22:20 - БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

О 22:21 - БпЛА на Миколаїв із заходу.

О 22:22 - Реактивний БпЛА в р-ні. Кам'янського курс північний.

О 22:42 - Реактивний БпЛА на Павлоград з півдня.

О 22:51 - Пуски керованих авіаційних бомб на м. Запоріжжя.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: У Польщі пояснили, чому частина повітів не увімкнула тривогу під час загрози ракети РФ

Автор: 

безпілотник БпЛА (5733) обстріл (35974) дрони (8529) Шахед (2399)
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