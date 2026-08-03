Нападение с ножом на полячку во Вроцлаве: 18-летнему украинцу предъявили обвинение, ему грозит пожизненное заключение

В Польше предъявили обвинение 18-летнему гражданину Украины, который 1 августа напал на женщину во Вроцлаве. Ему инкриминируют покушение на убийство. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на польскую прокуратуру, сообщает Цензор.НЕТ.

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18-летнему украинцу инкриминируют покушение на убийство

Якуб Длубач, пресс-секретарь прокуратуры Вроцлава, сообщил журналистам, что молодой человек не признал себя виновным и отказался давать показания.

Длубач рассказал, что 30-летняя женщина получила ножевые ранения, в частности в шею и грудную клетку, однако не стал уточнять точное количество нанесенных ударов.

Он добавил, что, согласно имеющейся у него информации, нападавший не был знаком со своей жертвой.

Прокуратура требует содержания подозреваемого под стражей сроком на 3 месяца. Соответствующее ходатайство уже направлено в суд.

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Что предшествовало

Напомним, что в Польше, в городе Вроцлав, 18-летний украинец напал с ножом на 30-летнюю гражданку Польши, его задержали правоохранители.

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