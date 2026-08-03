Напад із ножем на польку у Вроцлаві: 18-річному українцю висунули звинувачення, йому загрожує довічне
У Польщі висунули звинувачення 18-річному громадянину України, який 1 серпня напав на жінку у Вроцлаві. Йому інкримінують замах на вбивство. Юнаку загрожує довічне ув’язнення.
Про це пише RMF24 з посиланням на польську прокуратуру, інформує Цензор.НЕТ.
18-річному українцю інкримінують замах на вбивство
Якуб Длубач, речник прокуратури Вроцлава, повідомив журналістам, що молодий чоловік не визнав себе винним і відмовився давати свідчення.
Длубач розповів, що 30-річна жінка дістала ножові поранення, зокрема в шию та грудну клітку, однак не став уточнювати точну кількість завданих ударів.
Він додав, що згідно з наявною у нього інформацією, нападник не був знайомий зі своєю жертвою.
Прокуратура вимагає тримання підозрюваного під вартою терміном на 3 місяці. Відповідне клопотання вже направлено до суду.
Що передувало
Нагадаємо, що у Польщі в місті Вроцлав 18-річний українець напав з ножем на 30-річну громадянку Польщі, його затримали правоохоронці.
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