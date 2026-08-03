В МИД призвали французов быть бдительными в отношении заявлений Мендель: Не позволяйте ввести себя в заблуждение

В Министерстве иностранных дел Украины призвали французское медиасообщество критически относиться к заявлениям бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

Об этом в соцсети X написал пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

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МИД призывает СМИ к бдительности

Он отметил, что Мендель покинула команду президента Украины уже много лет назад.

"С тех пор она приобрела сомнительную репутацию, неоднократно делая манипулятивные заявления, которые систематически повторяют нарративы российской пропаганды", — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Учитывая недавние заявления Мендель во французских СМИ, Тихий призвал журналистов к максимальной бдительности.

"Не позволяйте ввести себя в заблуждение утверждениями, которые никоим образом не отражают ни реальную ситуацию в Украине, ни позицию Офиса Президента Украины. Ее нельзя считать достоверным источником — она скорее выглядит как новый голос, призванный подхватить эстафету Ксении Федоровой (бывшая руководительница RT France, которую депортировали из Франции. — Ред.), в отношении которой вполне оправданно был выдан ордер на выдворение", — заявил пресс-секретарь МИД.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что экс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью французскому изданию Journal du Dimanche, в котором, в частности, назвала украинского лидера "главным извлекателем выгоды из этой войны".

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