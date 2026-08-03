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Новини Мендель про Зеленського
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У МЗС закликали французів бути пильними із заявами Мендель: Не дозволяйте ввести себе в оману

мендель

У Міністерстві закордонних справ України закликали французьку медіаспільноту критично ставитися до заяв колишньої речниці президента Юлії Мендель.

Про це в соцмережі Х написав речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

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МЗС закликає медіа до пильності 

Він зазначив, що Мендель залишила команду президента України вже багато років тому.

"З того часу вона здобула сумнівну репутацію, неодноразово роблячи маніпулятивні заяви, які систематично повторюють наративи російської пропаганди", - заявив речник зовнішньополітичного відомства.

З огляду на нещодавні заяви Мендель у французьких медіа, Тихий закликав журналістів до максимальної пильності.

"Не дозволяйте ввести себе в оману твердженнями, які жодним чином не відображають ані реальну ситуацію в Україні, ані позицію Офісу Президента України. Її не можна вважати достовірним джерелом — вона скоріше виглядає як новий голос, покликаний підхопити естафету Ксенії Федорової (екскерівниця RT France, яку депортували із Франції - ред.), щодо якої цілком виправдано було видано ордер на видворення", - заявив речник МЗС.

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Що передувало?

Нагадаємо, що експрессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche, в якому, зокрема, назвала українського лідера "головним вигодонабувачем цієї війни".

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МЗС (4222) Франція (2778) Мендель Юлія (259) Тихий Георгій (94)
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Топ коментарі
+25
Ей, ви там, французи! Ви просто не знаєте, як нам повезло з презезентом! Навколо нього всі корупціонери, крадії, зрадники, агенти, кроти, і колаборанти! А він святий, нічого не знає, не бачить! Бо кожен день без зупинку розказує нам новини.
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03.08.2026 21:44 Відповісти
+24
І до заяв Найпотужнішого, також?
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03.08.2026 21:31 Відповісти
+19
Значить правду каже Мендель, раз вже МЗС коментує)
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03.08.2026 21:39 Відповісти

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