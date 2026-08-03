Существует дополнительная потребность в финансировании Сил обороны, правительство пересмотрит бюджет, – Корецкий
Ситуация на поле боя обусловливает необходимость дополнительного финансирования Сил обороны в 2026 году.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на совещании с послами в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Рост потребностей
"Базовая потребность во внешнем финансировании на 2026 год обеспечена. Но мы встречались с исполняющим обязанности министра обороны господином Хмарой, встречались с министром внутренних дел, с широким представительством Сил обороны — есть дополнительная потребность, вызванная реалиями на поле боя, отдельным особым решением Ставки, и это требует дополнительного финансирования. Поэтому сейчас мы будем актуализировать бюджет до конца 26-го года и план на 27-й", — заявил глава правительства.
Он добавил, что Кабмин рассчитывает на помощь дипломатического корпуса в привлечении дополнительного финансирования.
Конфискация активов РФ
Отдельной задачей премьер назвал использование замороженных российских суверенных активов для обороны и восстановления Украины.
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