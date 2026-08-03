Є додаткова потреба фінансування Сил оборони, уряд перегляне бюджет, – Корецький

Ситуація на полі бою викликає необхідність додаткового фінансування Сил оборони в 2026 році.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький на нараді з послами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Зростання потреб

"Базову потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік забезпечено. Але ми зустрічалися з виконувачем обов’язків міністра оборони паном Хмарою, зустрічалися з міністром внутрішніх справ, з широким представленням Сил оборони – є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою, окремим особливим рішенням Ставки, і це потребує додаткового фінансування. Тому зараз будемо актуалізувати бюджет до кінця 26-го року і план на 27-й", - заявив глава уряду.

Він додав, що Кабмін розраховує на допомогу дипломатичного корпусу в залученні додаткового фінансування.

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Конфіскація активів РФ

Окремим завданням прем’єр назвав використання заморожених російських суверенних активів для оборони та відновлення України.

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