Є додаткова потреба фінансування Сил оборони, уряд перегляне бюджет, – Корецький
Ситуація на полі бою викликає необхідність додаткового фінансування Сил оборони в 2026 році.
Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький на нараді з послами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зростання потреб
"Базову потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік забезпечено. Але ми зустрічалися з виконувачем обов’язків міністра оборони паном Хмарою, зустрічалися з міністром внутрішніх справ, з широким представленням Сил оборони – є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою, окремим особливим рішенням Ставки, і це потребує додаткового фінансування. Тому зараз будемо актуалізувати бюджет до кінця 26-го року і план на 27-й", - заявив глава уряду.
Він додав, що Кабмін розраховує на допомогу дипломатичного корпусу в залученні додаткового фінансування.
Конфіскація активів РФ
Окремим завданням прем’єр назвав використання заморожених російських суверенних активів для оборони та відновлення України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль