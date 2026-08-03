Продолжаю реализацию Drone Deal и программы Freya, — Умеров о приоритетах работы после назначения

Вновь назначенный председатель Рустем Умеров обозначил ключевые направления работы. Среди приоритетов он назвал развитие международного сотрудничества, реализацию стратегических оборонных проектов и укрепление потенциала СВР.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

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Умеров поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие, оказанное ему при назначении на должность главы Службы внешней разведки Украины.

"Сегодня Служба внешней разведки имеет все возможности стать еще более мощным инструментом защиты национальных интересов нашего государства. За последние годы нам удалось наладить масштабные международные связи с Соединенными Штатами, Великобританией, Норвегией, странами Европейского Союза, Ближнего Востока и Персидского залива, Турцией, государствами Южного Кавказа и другими партнерами. Это прочная основа для дальнейшего развития сотрудничества в сфере безопасности, разведки и обороны", — отметил он.

На новой должности продолжу работать над этим.

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Умеров о задачах на новой должности

Отдельным направлением останется реализация стратегических инициатив Президента Украины – Drone Deal, антибаллистической программы Freya и других международных проектов, направленных на укрепление оборонного потенциала и потенциала в сфере безопасности Украины и наших партнеров.

Команда Службы внешней разведки Украины заслуживает еще больших возможностей для реализации своего потенциала. Моя задача — усилить ее потенциал, обеспечить необходимые ресурсы и создать все условия для максимально эффективной работы.

"Благодарю весь коллектив Службы внешней разведки Украины за службу государству. Убежден, что вместе мы сможем сделать еще больше для безопасности людей и страны. Продолжаю служить Украине", — подытожил чиновник.

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