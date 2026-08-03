Продовжу реалізацію Drone Deal і програми Freya, - Умєров про пріоритети роботи після призначення

Новопризначений голова Рустем Умєров окреслив ключові напрями роботи. Серед пріоритетів він назвав розвиток міжнародної співпраці, реалізацію стратегічних оборонних проєктів і зміцнення спроможностей СЗР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

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Умєров подякував Президенту України Володимиру Зеленському за довіру призначити мене Головою Служби зовнішньої розвідки України.

"Сьогодні Служба зовнішньої розвідки має всі можливості стати ще сильнішим інструментом захисту національних інтересів нашої держави. За останні роки нам вдалося вибудувати масштабні міжнародні зв’язки зі Сполученими Штатами, Британією, Норвегією, країнами Європейського Союзу, Близького Сходу та Затоки, Туреччиною, державами Південного Кавказу й іншими партнерами. Це міцна основа для подальшого розвитку безпекової, розвідувальної та оборонної співпраці", - зазначив він.

На новій посаді продовжу працювати над цим.

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Умєров про завдання на посаді

Окремим напрямом залишатиметься реалізація стратегічних ініціатив Президента України – Drone Deal, антибалістичної програми Freya та інших міжнародних проєктів, спрямованих на посилення оборонних і безпекових спроможностей України та наших партнерів.

Команда Служби зовнішньої розвідки України заслуговує на ще більші можливості для реалізації свого потенціалу. Моє завдання – посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи.

"Дякую всьому колективу Служби зовнішньої розвідки України за службу державі. Переконаний, що разом ми зможемо зробити ще більше для безпеки людей і країни. Продовжую служити Україні", - резюмував посадовець.

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