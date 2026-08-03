Умєрова буде призначено керівником Служби зовнішньої розвідки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Рустема Умєрова буде призначено на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Раніше про плани такого призначення повідомляли ЗМІ.

За його словами, Умєров і надалі координуватиме роботу над drone deal.

"І не тільки Близький Схід. І щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин зі Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами а також перемовин щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України", - сказав глава держави.

Читайте: Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Умєров займатиметься антибалістичною програмою Freya та дроновими угодами з іншими державами.

29 квітня 2026 року ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

Читайте: Зеленський: Балістика залишається проблемою, але ми суттєво збиваємо крилаті ракети і 90% дронів