Зеленський планує призначити Умєрова керівником СЗР, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський розглядає можливість призначення Рустема Умєрова очільником Служби зовнішньої розвідки.

Про це пише ZN.ua із посиланням на дипломатичні джерела та співрозмовників в ОП, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Це дозволить Умерову й надалі очолювати делегацію на мирних переговорах. Причому це призначення погоджене з ексочільником ОП Андрієм Єрмаком, який досі патронує СЗР", - йдеться в матеріалі.

У Служби зовнішньої розвідки немає повноцінного керівника із січня 2026 року. Тоді її очільник Олега Іващенка призначили керівником ГУР МО.

За даними ЗМІ, кандидатуру Умєрова також розглядали на посаду посла України у США.

"Однак, як зазначають дипломатичні джерела ZN.UA, при призначенні послів існує традиція усного повідомлення про намір відправити агреман на конкретну людину. Якщо відповідна країна просить цього не робити, то агреман не відправляють. У США за цим неписаним правилом вже двічі просили взагалі не відправляти до них Умєрова як посла. Як повідомили ZN.UA американські дипломатичні джерела, це пов’язано з дуже тісними турецькими зв’язками Умєрова", - додали там.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Умєров займатиметься антибалістичною програмою Freya та дроновими угодами з іншими державами.

29 квітня 2026 року ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

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