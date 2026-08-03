Зеленский планирует назначить Умерова главой СВР, - СМИ
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения Рустема Умерова главой Службы внешней разведки.
Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на дипломатические источники и собеседников в ОП, передает Цензор.НЕТ.
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"Это позволит Умерову и в дальнейшем возглавлять делегацию на мирных переговорах. Причем это назначение согласовано с экс-главой ОП Андреем Ермаком, который до сих пор курирует СВР", - говорится в материале.
У Службы внешней разведки нет полноценного руководителя с января 2026 года. Тогда ее глава Олег Иващенко был назначен руководителем ГУР МО.
По данным СМИ, кандидатуру Умерова также рассматривали на должность посла Украины в США.
"Однако, как отмечают дипломатические источники ZN.UA, при назначении послов существует традиция устного уведомления о намерении направить агреман на конкретного человека. Если соответствующая страна просит этого не делать, то агреман не направляют. В США в соответствии с этим неписаным правилом уже дважды просили вообще не направлять к ним Умерова в качестве посла. Как сообщили ZN.UA американские дипломатические источники, это связано с очень тесными связями Умерова с Турцией", - добавили там.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Умеров будет заниматься антибаллистической программой Freya и соглашениями о дронах с другими государствами.
- 29 апреля 2026 года СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
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