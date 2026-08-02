Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E, - Зеленський

Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E. Підготовка триває "значно швидшими темпами, ніж очікували".

Про це президент Володимир Зеленський сказав з нагоди Дня Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Зеленського, українські Повітряні сили опанували сильні засоби протиповітряної оборони за рекордно короткий час. Зокрема, українські пілоти вже кілька років успішно керують літаками F-16 та Mirage. Паралельно частина льотчиків проходить навчання у Швеції.

"В українському небі вже незабаром ми побачимо "Гріпени", – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі також з’явилися винищувачі Rafale.

Читайте також: Швеція забезпечить Gripen для України можливостями далекобійних ударів, - Йонсон

Що передувало?

Нагадаємо, що 30 червня Україна та Швеція підписали угоду на постачання 16 новітніх винищувачів Gripen E, а також узгодили чіткі терміни передачі першої партії літаків попереднього покоління Gripen C/D.

Швеція подарує Україні 16 винищувачів Gripen, ще 22 літаки – Київ закупить.

Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах Gripen.

Дивіться також: Україна розраховує на допомогу Великої Британії в постачанні ракет Meteor до Gripen для протидії російським носіям КАБів, - Хмара. ФОТО