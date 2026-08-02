Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E, - Зеленський
Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E. Підготовка триває "значно швидшими темпами, ніж очікували".
Про це президент Володимир Зеленський сказав з нагоди Дня Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, українські Повітряні сили опанували сильні засоби протиповітряної оборони за рекордно короткий час. Зокрема, українські пілоти вже кілька років успішно керують літаками F-16 та Mirage. Паралельно частина льотчиків проходить навчання у Швеції.
"В українському небі вже незабаром ми побачимо "Гріпени", – заявив Зеленський.
Глава держави додав, що влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі також з’явилися винищувачі Rafale.
Що передувало?
Нагадаємо, що 30 червня Україна та Швеція підписали угоду на постачання 16 новітніх винищувачів Gripen E, а також узгодили чіткі терміни передачі першої партії літаків попереднього покоління Gripen C/D.
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