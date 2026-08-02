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Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E, - Зеленський

gripen

Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E. Підготовка триває "значно швидшими темпами, ніж очікували".

Про це президент Володимир Зеленський сказав з нагоди Дня Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Зеленського, українські Повітряні сили опанували сильні засоби протиповітряної оборони за рекордно короткий час. Зокрема, українські пілоти вже кілька років успішно керують літаками F-16 та Mirage. Паралельно частина льотчиків проходить навчання у Швеції.

"В українському небі вже незабаром ми побачимо "Гріпени", – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі також з’явилися винищувачі Rafale.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 30 червня Україна та Швеція підписали угоду на постачання 16 новітніх винищувачів Gripen E, а також узгодили чіткі терміни передачі першої партії літаків попереднього покоління Gripen C/D.

  • Швеція подарує Україні 16 винищувачів Gripen, ще 22 літаки – Київ закупить.
  • Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах Gripen.

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Зеленський Володимир (26558) Gripen (43) винищувач (212)
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Топ коментарі
+16
Бо поки що "перемог" немає, а треба хоч якусь кістку лохторату кинути
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02.08.2026 20:40 Відповісти
+11
Нахера про це тріпати?🤦🤦іуда зелений
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02.08.2026 20:37 Відповісти
+9
В шашлики коли їсти будемо?
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02.08.2026 20:35 Відповісти

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