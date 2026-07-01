Швеція забезпечить Gripen для України можливостями далекобійних ударів, - Йонсон
16 винищувачів Gripen E, які Швеція передасть Україні на початку 2027 року, забезпечать можливостями для завдання далекобійних ударів.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Щодо плануючих бомб, що справді є викликом для України та ускладнюють ситуацію на фронті. Звичайно, ми можемо сказати, що також забезпечимо Gripen можливості для завдання далекобійних ударів", - зазначив Йонсон.
Міністр переконаний, що це буде одним із чинників, який змусить росіян відсунути деякі логістичні обʼєкти.
Йонсон також зазначив, що Швеція обговорює це питання з Коаліцією повітряних сил.
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Топ коментарі
+6 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар01.07.2026 13:59 Відповісти Посилання
+3 фома фоммич #577697
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+3 Артем Гурин
показати весь коментар01.07.2026 14:17 Відповісти Посилання
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