Швеція забезпечить Gripen для України можливостями далекобійних ударів, - Йонсон

16 винищувачів Gripen E, які Швеція передасть Україні на початку 2027 року, забезпечать можливостями для завдання далекобійних ударів.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Щодо плануючих бомб, що справді є викликом для України та ускладнюють ситуацію на фронті. Звичайно, ми можемо сказати, що також забезпечимо Gripen можливості для завдання далекобійних ударів", - зазначив Йонсон.

Міністр переконаний, що це буде одним із чинників, який змусить росіян відсунути деякі логістичні обʼєкти.

Йонсон також зазначив, що Швеція обговорює це питання з Коаліцією повітряних сил.

Читайте: Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E, - Зеленський

Що передувало

Швеція подарує Україні 16 винищувачів Gripen, ще 22 літаки – Київ закупить.

Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах Gripen.

Читайте: Україна готова купити "всі 150 винищувачів" Gripen за кошти з кредиту ЄС, - Зеленський