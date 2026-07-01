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Новини Винищувачі Gripen для України
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Швеція забезпечить Gripen для України можливостями далекобійних ударів, - Йонсон

Gripen для України: Швеція забезпечить далекобійні удари

16 винищувачів Gripen E, які Швеція передасть Україні на початку 2027 року, забезпечать можливостями для завдання далекобійних ударів.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Щодо плануючих бомб, що справді є викликом для України та ускладнюють ситуацію на фронті. Звичайно, ми можемо сказати, що також забезпечимо Gripen можливості для завдання далекобійних ударів", - зазначив Йонсон.

Міністр переконаний, що це буде одним із чинників, який змусить росіян відсунути деякі логістичні обʼєкти.

Йонсон також зазначив, що Швеція обговорює це питання з Коаліцією повітряних сил.

Читайте: Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E, - Зеленський

Що передувало

  • Швеція подарує Україні 16 винищувачів Gripen, ще 22 літаки – Київ закупить.
  • Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах Gripen.

Читайте: Україна готова купити "всі 150 винищувачів" Gripen за кошти з кредиту ЄС, - Зеленський

Автор: 

Швеція (1132) Gripen (38)
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Топ коментарі
+6
Если это получится - то это именно то что нам надо. Если блохолет не сможет подойти на 100 км к границе на высоте 10-12 км то и КАБу дешевую он не скинет на линию фронта, и тем более не скинет ее в тыл. Да, будут делать реактивные КАБы - но это совсем другая сложность и другие деньги, их не получится делать по нескольку сотен в день.
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01.07.2026 13:59 Відповісти
+3
Кацапа и так всё знают. Тут дело в другом. В западных политиков есть одна хорошая манера, в отличие от наших. Сначала сделать-а потом невинно заявить что только собирается делать. Надеюсь в этот раз будет то же самое. И гриппины появятся у нас куда раньше.
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01.07.2026 14:06 Відповісти
+3
F-16 для ПВО від КР - і вонипомогли. останій нальот на Києв- всі 21 КР були збиті. а Gripen з ракетою Meteor якраз вже проти КАБІв і будуть валити CУшки на відстоні від 200 км
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01.07.2026 14:17 Відповісти

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