Швеция обеспечит Gripen для Украины возможностями нанесения ударов на большие расстояния, - Йонсон
16 истребителей Gripen E, которые Швеция передаст Украине в начале 2027 года, обеспечат возможности для нанесения ударов на большие расстояния.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"Что касается самонаводящихся бомб, то они действительно представляют собой вызов для Украины и осложняют ситуацию на фронте. Конечно, мы можем сказать, что также обеспечим Gripen возможностями для нанесения ударов на большие расстояния", - отметил Йонсон.
Министр убежден, что это станет одним из факторов, который заставит россиян отвести некоторые логистические объекты.
Йонсон также отметил, что Швеция обсуждает этот вопрос с Коалицией воздушных сил.
Что предшествовало
- Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen, еще 22 самолета – Киев закупит.
- Украинские пилоты и технический персонал уже приступили к обучению на шведских истребителях Gripen.
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