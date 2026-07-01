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Новости Истребители Gripen для Украины
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Швеция обеспечит Gripen для Украины возможностями нанесения ударов на большие расстояния, - Йонсон

Gripen для Украины: Швеция обеспечит удары на большие расстояния

16 истребителей Gripen E, которые Швеция передаст Украине в начале 2027 года, обеспечат возможности для нанесения ударов на большие расстояния.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно?

"Что касается самонаводящихся бомб, то они действительно представляют собой вызов для Украины и осложняют ситуацию на фронте. Конечно, мы можем сказать, что также обеспечим Gripen возможностями для нанесения ударов на большие расстояния", - отметил Йонсон.

Министр убежден, что это станет одним из факторов, который заставит россиян отвести некоторые логистические объекты.

Йонсон также отметил, что Швеция обсуждает этот вопрос с Коалицией воздушных сил.

Читайте: Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E, - Зеленский

Что предшествовало

  • Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen, еще 22 самолета – Киев закупит.
  • Украинские пилоты и технический персонал уже приступили к обучению на шведских истребителях Gripen.

Читайте: Украина готова купить "все 150 истребителей" Gripen за счет кредита ЕС, - Зеленский

Автор: 

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