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Новини Фото Співпраця України та Великої Британії Винищувачі Gripen для України
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Україна розраховує на допомогу Великої Британії в постачанні ракет Meteor до Gripen для протидії російським носіям КАБів, - Хмара. ФОТО

Україна і Велика Британія разом працюють над рішеннями, які мають посилити нашу країну та захист українського неба.

Про це повідомив т.в.о. міністра оборони України Євгеній Хмара після зустрічі разом з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим з начальником Штабу оборони Збройних Сил Великої Британії, головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном, передає Цензор.НЕТ.

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Хмара про ракети для Gripen

Про що говорили

"Вдячний Великій Британії за лідерство і системну підтримку України. Обговорили роботу України для перехоплення ініціативи на полі бою. У тісній координації з Головнокомандувачем готуємо подальші дії, які мають посилити тиск на росію, збільшити втрати ворога і вивести застосування безпілотних систем на новий рівень. Обговорили, як рухатися спільно. Зокрема – антибалістичні проєкти, де можливий внесок Великої Британії". – зазначив Хмара.

Також читайте: Британія та Україна поглиблюють оборонне партнерство: у фокусі Gripen, ракети проти "шахедів" і українські БПЛА

Ракети для ППО

За словами очільника Міноборони, Україна розраховує на допомогу в постачанні ракет для систем ППО, а також ракет Meteor для літаків Gripen для протидії російським носіям КАБів.

Хмара про ракети для Gripen

Також обговорили постачання антишахедних засобів, яке може бути профінансоване за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Україна має унікальний досвід сучасної війни, який може посилювати і наших партнерів. Працюємо для того, щоб Україна, Велика Британія і вся Європа були готові протидіяти сучасним загрозам і викликам майбутнього", - додав Хмара.

Також читайте: Зеленський і Крістерссон обговорили запуск використання шведських Gripen

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Велика Британія (4955) Gripen (42) Хмара Євгеній (33)
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Топ коментарі
+4
На томагавки и пэтриоты уже рассчитывали. Теперь вот метеоры. Может лучше сразу рассчитывать на ялерное оружие? Итог будет тот же, но звучало бы патужнее что-ли.
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01.08.2026 17:18 Відповісти
+2
А на себе коли будете розраховувати? Дебіли не можна вічно просити у країх, у себе щось повинне бути
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01.08.2026 17:15 Відповісти
+2
Коли така шалена корупція в країні нам ні про яку ******* зброю типо ф22 раптор годі й мріяти, щури кацапські тут як тут
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01.08.2026 17:16 Відповісти

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