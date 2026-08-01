Україна розраховує на допомогу Великої Британії в постачанні ракет Meteor до Gripen для протидії російським носіям КАБів, - Хмара. ФОТО

Україна і Велика Британія разом працюють над рішеннями, які мають посилити нашу країну та захист українського неба.

Про це повідомив т.в.о. міністра оборони України Євгеній Хмара після зустрічі разом з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим з начальником Штабу оборони Збройних Сил Великої Британії, головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

"Вдячний Великій Британії за лідерство і системну підтримку України. Обговорили роботу України для перехоплення ініціативи на полі бою. У тісній координації з Головнокомандувачем готуємо подальші дії, які мають посилити тиск на росію, збільшити втрати ворога і вивести застосування безпілотних систем на новий рівень. Обговорили, як рухатися спільно. Зокрема – антибалістичні проєкти, де можливий внесок Великої Британії". – зазначив Хмара.

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Ракети для ППО

За словами очільника Міноборони, Україна розраховує на допомогу в постачанні ракет для систем ППО, а також ракет Meteor для літаків Gripen для протидії російським носіям КАБів.

Також обговорили постачання антишахедних засобів, яке може бути профінансоване за рахунок доходів від заморожених російських активів.



"Україна має унікальний досвід сучасної війни, який може посилювати і наших партнерів. Працюємо для того, щоб Україна, Велика Британія і вся Європа були готові протидіяти сучасним загрозам і викликам майбутнього", - додав Хмара.

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