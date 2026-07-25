Британія та Україна поглиблюють оборонне партнерство: у фокусі Gripen, ракети проти "шахедів" і українські БПЛА

Україна та Велика Британія вибудовують довготривале і взаємовигідне оборонне партнерство. Ключові напрями співпраці – посилення захисту українського неба, підтримка повітряних спроможностей, протидія російським дронам і закупівля українських безпілотників для Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йшлося під час першої розмови тимчасово виконуючого обов’язки Міністра оборони України Євгенія Хмари з Міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

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Вибудовуємо з Великою Британією довготривале та взаємовигідне оборонне партнерство. Україна вдячна за непохитну підтримку. Зі свого боку готові ділитися нашим досвідом сучасної війни та рішеннями, які вже довели ефективність на полі бою.

Євгеній Хмара привітав британського колегу з призначенням і подякував Великій Британії за системну та непохитну підтримку України.

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Посилення захисту українського неба

Головною темою розмови стали кроки для посилення захисту українського неба.

Україна розраховує на підтримку проєкту з постачання літаків Gripen та ракет Meteor до них. Це важливо для протидії російським літакам і захисту українців від російських атак.

Також критично важливо продовжувати постачання боєприпасів до літаків F-16. Одне із завдань, поставлених Президентом України, – захистити "зерновий коридор" від російських ударів. Для цього Україні потрібні сильні повітряні спроможності.

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Ракети для протидії "шахедам"

Окремий фокус – ракети для протидії російським ударним дронам.

росія нарощує удари реактивними "шахедами". Швидкі рішення партнерів у цьому напрямі можуть напряму рятувати життя українців і посилити захист інфраструктури.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг

Українські дрони через ERA Loan

Сторони також обговорили закупівлю українських дронів для потреб Сил оборони через ERA Loan – за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі, middle strike та deep strike.

Євгеній Хмара подякував Великій Британії за лідерство і готовність розвивати новий рівень оборонної співпраці з Україною.

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