Зеленський і Крістерссон обговорили запуск використання шведських Gripen
Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Посилення ППО
Зеленський подякував за підтримку і за чітку позицію щодо російської війни проти України.
"Ключове – це, звісно, ППО. Зараз ми бачимо, що росіяни роблять ставку на удари балістикою, комбіновані удари, реактивні "шахеди". Захист від цього – це ключ, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони проговорили "речі, які можна зробити заради більшого захисту".
Використання шведських Gripen
"Працюємо активно і щоб вчасно забезпечити всю інфраструктуру, тренування та запуск використання шведських "Гріпенів". Це історичне посилення нашої бойової авіації й велике економічне співробітництво між Україною та Швецією в безпековій сфері. Має бути безперечно результативним", - зазначив Зеленський.
Також триває робота в межах формату Drone Deal між Україною та Швецією.
"Домовились про наступні наші контакти. Дякую!" - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль