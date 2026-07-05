Зеленський і Крістерссон обговорили запуск використання шведських Gripen

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Посилення ППО

Зеленський подякував за підтримку і за чітку позицію щодо російської війни проти України.

"Ключове – це, звісно, ППО. Зараз ми бачимо, що росіяни роблять ставку на удари балістикою, комбіновані удари, реактивні "шахеди". Захист від цього – це ключ, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони проговорили "речі, які можна зробити заради більшого захисту".

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Використання шведських Gripen

"Працюємо активно і щоб вчасно забезпечити всю інфраструктуру, тренування та запуск використання шведських "Гріпенів". Це історичне посилення нашої бойової авіації й велике економічне співробітництво між Україною та Швецією в безпековій сфері. Має бути безперечно результативним", - зазначив Зеленський.

Також триває робота в межах формату Drone Deal між Україною та Швецією.

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"Домовились про наступні наші контакти. Дякую!" - додав президент.