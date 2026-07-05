Зеленский и Кристерссон обсудили начало использования шведских Gripen
Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Усиление ПВО
Зеленский поблагодарил за поддержку и за четкую позицию в отношении российской войны против Украины.
"Ключевой момент - это, конечно, ПВО. Сейчас мы видим, что россияне делают ставку на удары баллистическими ракетами, комбинированные удары, реактивные "шахиды". Защита от этого - ключ к тому, чтобы лишить Россию возможности затягивать войну", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили "меры, которые можно принять для усиления защиты".
Использование шведских Gripen
"Мы активно работаем над тем, чтобы своевременно обеспечить всю инфраструктуру, подготовку и начало использования шведских "Грипенов". Это историческое усиление нашей боевой авиации и масштабное экономическое сотрудничество между Украиной и Швецией в сфере безопасности. Оно, несомненно, будет результативным", - отметил Зеленский.
Также продолжается работа в рамках формата Drone Deal между Украиной и Швецией.
"Договорились о наших следующих контактах. Спасибо!" - добавил президент.
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