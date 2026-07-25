Великобритания и Украина углубляют оборонное партнерство: в фокусе Gripen, ракеты против "шахедов" и украинские БПЛА

Украина и Великобритания выстраивают долгосрочное и взаимовыгодное оборонное партнерство. Ключевые направления сотрудничества — укрепление защиты украинского неба, поддержка воздушных сил, противодействие российским дронам и закупка украинских беспилотников для Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом шла речь во время первой беседы временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары с министром обороны Великобритании Весом Стритингом.

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Мы выстраиваем с Великобританией долгосрочное и взаимовыгодное оборонное партнерство. Украина благодарна за непоколебимую поддержку. Со своей стороны, мы готовы делиться нашим опытом ведения современной войны и решениями, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.

Евгений Хмара поздравил британского коллегу с назначением и поблагодарил Великобританию за системную и непоколебимую поддержку Украины.

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Усиление защиты украинского неба

Главной темой разговора стали меры по усилению защиты украинского неба.

Украина рассчитывает на поддержку проекта по поставке самолетов Gripen и ракет Meteor к ним. Это важно для противодействия российским самолетам и защиты украинцев от российских атак.

Также крайне важно продолжать поставки боеприпасов для самолетов F-16. Одна из задач, поставленных Президентом Украины, — защитить "зерновой коридор" от российских ударов. Для этого Украине нужны мощные воздушные силы.

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Ракеты для противодействия "шахидам"

Отдельный акцент — ракеты для противодействия российским ударным дронам.

Россия наращивает удары реактивными "шахедами". Быстрые решения партнеров в этом направлении могут напрямую спасать жизни украинцев и усилить защиту инфраструктуры.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг

Украинские дроны через ERA Loan

Стороны также обсудили закупку украинских дронов для нужд Сил обороны через ERA Loan — за счет доходов от замороженных российских активов.

Речь идет, в частности, о дронах-перехватчиках, middle strike и deep strike.

Евгений Хмара поблагодарил Великобританию за лидерство и готовность развивать новый уровень оборонного сотрудничества с Украиной.

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