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Новости Фото Сотрудничество Украины и Великобритании Истребители Gripen для Украины
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Украина рассчитывает на помощь Великобритании в поставках ракет Meteor для Gripen с целью противодействия российским носителям КАБ, - Хмара. ФОТО

Украина и Великобритания совместно работают над решениями, призванными укрепить нашу страну и защиту украинского неба.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Украины Евгений Хмара после встречи вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтоном, передает Цензор.НЕТ.

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Хмара о ракетах для Gripen

О чем говорили

"Благодарен Великобритании за лидерство и системную поддержку Украины. Обсудили действия Украины по перехвату инициативы на поле боя. В тесной координации с Главнокомандующим готовим дальнейшие действия, которые должны усилить давление на Россию, увеличить потери врага и вывести применение беспилотных систем на новый уровень. Обсудили, как действовать совместно. В частности – антибаллистические проекты, в которые может внести вклад Великобритания", – отметил Хмара.

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Ракеты для ПВО

По словам главы Минобороны, Украина рассчитывает на помощь в поставках ракет для систем ПВО, а также ракет Meteor для самолетов Gripen для противодействия российским носителям КАБ.

Хмара о ракетах для Gripen

Также обсудили поставки средств противодействия "шахедам", которые могут быть профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов.

"Украина обладает уникальным опытом ведения современной войны, который может укрепить и наших партнеров. Мы работаем над тем, чтобы Украина, Великобритания и вся Европа были готовы противостоять современным угрозам и вызовам будущего", - добавил Хмара.

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Автор: 

Великобритания (5447) Gripen (37) Хмара Евгений (33)
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Топ комментарии
+4
На томагавки и пэтриоты уже рассчитывали. Теперь вот метеоры. Может лучше сразу рассчитывать на ялерное оружие? Итог будет тот же, но звучало бы патужнее что-ли.
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01.08.2026 17:18 Ответить
+3
Коли така шалена корупція в країні нам ні про яку ******* зброю типо ф22 раптор годі й мріяти, щури кацапські тут як тут
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01.08.2026 17:16 Ответить
+2
Щоб збити кацаполет з КАБом,потрібно заздалегіть підняти літаки в повітря,або наземними ЗРК лупить,яких нема.Кацапольот не буде на висоті довго після скиду кабів.
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01.08.2026 17:12 Ответить

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