Украина рассчитывает на помощь Великобритании в поставках ракет Meteor для Gripen с целью противодействия российским носителям КАБ, - Хмара. ФОТО

Украина и Великобритания совместно работают над решениями, призванными укрепить нашу страну и защиту украинского неба.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Украины Евгений Хмара после встречи вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтоном, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

"Благодарен Великобритании за лидерство и системную поддержку Украины. Обсудили действия Украины по перехвату инициативы на поле боя. В тесной координации с Главнокомандующим готовим дальнейшие действия, которые должны усилить давление на Россию, увеличить потери врага и вывести применение беспилотных систем на новый уровень. Обсудили, как действовать совместно. В частности – антибаллистические проекты, в которые может внести вклад Великобритания", – отметил Хмара.

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Ракеты для ПВО

По словам главы Минобороны, Украина рассчитывает на помощь в поставках ракет для систем ПВО, а также ракет Meteor для самолетов Gripen для противодействия российским носителям КАБ.

Также обсудили поставки средств противодействия "шахедам", которые могут быть профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов.



"Украина обладает уникальным опытом ведения современной войны, который может укрепить и наших партнеров. Мы работаем над тем, чтобы Украина, Великобритания и вся Европа были готовы противостоять современным угрозам и вызовам будущего", - добавил Хмара.

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