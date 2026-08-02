Украинские летчики вскоре пересядут на новые боевые самолеты Gripen E, — Зеленский

Украинские летчики вскоре пересядут на новые боевые самолеты Gripen E. Подготовка проходит "значительно быстрее, чем ожидалось".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил по случаю Дня Воздушных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Зеленского, украинские Воздушные силы освоили мощные средства противовоздушной обороны за рекордно короткое время. В частности, украинские пилоты уже несколько лет успешно управляют самолетами F-16 и Mirage. Параллельно часть летчиков проходит обучение в Швеции.

"В украинском небе уже вскоре мы увидим "Грипены", — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что власти продолжают переговоры с французскими партнерами, чтобы в украинском небе также появились истребители Rafale.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 30 июня Украина и Швеция подписали соглашение о поставке 16 новейших истребителей Gripen E, а также согласовали четкие сроки передачи первой партии самолетов предыдущего поколения Gripen C/D.

Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen, еще 22 самолета – Киев закупит.

Украинские пилоты и технический персонал уже приступили к обучению на шведских истребителях Gripen.

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