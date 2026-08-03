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Новости Новая должность Умерова
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Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Рустем Умеров будет назначен на должность главы Службы внешней разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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Подробности

Ранее о планах такого назначения сообщали СМИ.

По его словам, Умеров и в дальнейшем будет координировать работу над drone deal.

"И не только на Ближнем Востоке. И чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно - и дипломатией, и обороной, и процессом переговоров с Соединенными Штатами, и с другими определенными партнерами, а также переговорами о прекращении войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - сказал глава государства.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Умеров будет заниматься антибаллистической программой Freya и соглашениями о дронах с другими государствами.
  • 29 апреля 2026 года СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25414) СВР (249) Умеров Рустем (827)
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Топ комментарии
+28
Або ішака вверх ногами на каштан або писдець Україні!Скільки ця вистава ********** кварталу повинна продовжуватись,щоб до ********,мудрого наріту прийшло прозріння?
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03.08.2026 13:32 Ответить
+23
Ніфіга собі - керівником зовнішньої розвідки. А розвідка від якої країни? Нарешті Потужний показав Бурбі, Червінському, Барановському та іншим генералам та полковникам, які закінчували академії і мали оперативний стаж, спецоперації, що вони слабаки, а розвідкою мають займатися ті, які і дня не служили в армії, грабували цю бідну країні через вибудувана схеми, та навчалися на сцені і біля сцени КВК на московії.
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03.08.2026 13:34 Ответить
+22
Незамінний татарин 🤡🤢🤔
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03.08.2026 13:30 Ответить

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