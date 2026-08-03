Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Рустем Умеров будет назначен на должность главы Службы внешней разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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Ранее о планах такого назначения сообщали СМИ.

По его словам, Умеров и в дальнейшем будет координировать работу над drone deal.

"И не только на Ближнем Востоке. И чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно - и дипломатией, и обороной, и процессом переговоров с Соединенными Штатами, и с другими определенными партнерами, а также переговорами о прекращении войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - сказал глава государства.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Умеров будет заниматься антибаллистической программой Freya и соглашениями о дронах с другими государствами.

29 апреля 2026 года СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

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