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Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Рустем Умеров будет назначен на должность главы Службы внешней разведки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
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Ранее о планах такого назначения сообщали СМИ.
По его словам, Умеров и в дальнейшем будет координировать работу над drone deal.
"И не только на Ближнем Востоке. И чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно - и дипломатией, и обороной, и процессом переговоров с Соединенными Штатами, и с другими определенными партнерами, а также переговорами о прекращении войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - сказал глава государства.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Умеров будет заниматься антибаллистической программой Freya и соглашениями о дронах с другими государствами.
- 29 апреля 2026 года СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
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+28 Пятачок #618041
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+22 Alex K #531926
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