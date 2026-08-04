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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг продвигается вблизи Рясного в Сумской области, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты продвигаются в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

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"Враг продвинулся вблизи Рясного (Сумской район, Сумская область)", - говорится в сообщении.

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Обновление карты 

Рясное

Автор: 

Сумская область (4452) Сумский район (678) Рясное (6)
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Топ комментарии
+2
"слава" ухилянтам - зеленському "слава"
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04.08.2026 06:44 Ответить
+1
Зеленськму дааа 🤡
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04.08.2026 06:50 Ответить
+1
То чого ти, ухилянт, досі не в окопі? Бурятів чекаєш? Будеш лопатою дрони збивати!
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04.08.2026 08:21 Ответить

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