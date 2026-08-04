Враг продвигается вблизи Рясного в Сумской области, - DeepState. КАРТА
Российские оккупанты продвигаются в Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Рясного (Сумской район, Сумская область)", - говорится в сообщении.
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