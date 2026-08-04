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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог має просування поблизу Рясного на Сумщини, - DeepState. КАРТА

Російські окупанти мають просування у Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Рясного (Сумський район, Сумська область)", - йдеться в повідомленні.

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Оновлення карти 

рясне

Автор: 

Сумська область (4885) Сумський район (684) Рясне (6)
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