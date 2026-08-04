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Ворог має просування поблизу Рясного на Сумщини, - DeepState. КАРТА
Російські окупанти мають просування у Сумській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Рясного (Сумський район, Сумська область)", - йдеться в повідомленні.
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