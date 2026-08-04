ПВО уничтожила 117 вражеских беспилотников из 136, - Воздушные силы
В ночь на 4 августа российские войска нанесли удар по Украине с помощью баллистической ракеты "Искандер-М" и 136 ударных и имитационных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 117 воздушных целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы.
С 18:00 3 августа противник запустил баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 136 беспилотников типов Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия".
Пуски БПЛА осуществлялись со следующих направлений:
- Орел, Миллерово – РФ;
- ВОТ Донецк;
- Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым).
Сколько целей уничтожила ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 подтверждено уничтожение или подавление 117 вражеских беспилотников на севере, востоке и юге Украины.
Последствия атаки
По информации Воздушных сил, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных беспилотников в 14 точках.
Кроме того, падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировано еще на трех локациях.
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