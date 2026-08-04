ППО знешкодила 117 ворожих безпілотників зі 136, - Повітряні сили

У ніч на 4 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 136 ударними й імітаційними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 117 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили.

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З 18:00 3 серпня противник запустив балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 136 безпілотників типів Shahed (зокрема реактивних), "Гербера", "Італмас" та дронів-імітаторів "Пародія".

Пуски БпЛА здійснювалися з напрямків:

Орел, Міллєрово – РФ;

ТОТ Донецьк;

Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим).

Скільки цілей знешкодила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 підтверджено знищення або подавлення 117 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні України.

Наслідки атаки

За інформацією Повітряних сил, зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних безпілотників на 14 локаціях.

Крім того, падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано ще на трьох локаціях.

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